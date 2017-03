Fechamento de unidade dos Correios revolta população de Nova Casa Verde

PREJUÍZO| Possível fechamento alerta população que precisará buscar atendimento em Nova Andradina

DIVULGAÇÃO

O fechamento de agências dos Correios no Mato Grosso do Sul repercutiu esta semana na sessão da Assembleia Legislativa. Após denúncia do Sindicato dos Trabalhadores nos Correios em Mato Grosso do Sul (Sintect-MS) de que mais duas agências seriam fechadas, nos distritos de Nova Casa Verde, em Nova Andradina, e Anhanduí, em Campo Grande, o debate foi levantado pelo Poder Legislativo.

No Estado, quatro agências foram fechadas em 2016, sendo duas em Campo Grande e mais duas nos municípios de Dourados e Corumbá. Nesta última, sobrou apenas uma agência para atender um município cuja população já ultrapassa os 100 mil habitantes. No caso de Nova Casa Verde são 13 mil habitantes. Daí já dá pra calcular o tamanho do prejuízo nos serviços de pagamento de benefícios do INSS, aposentadorias, serviços bancários, pagamento de funcionários dos postos de gasolina e restaurantes da região.

Segundo a presidente do Sintect-MS, Elaine Regina Oliveira, a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) projeta fechar 250 agências em todo país, o que configura o abandono da função social dessa empresa pública que tinha inclusive como meta a “Universalização dos Serviços Postais” que consiste em levar os serviços postais ao máximo de brasileiros possível.

“Por outro lado, as agências de Nova Casa Vede e Anhanduí têm grande movimento, atendem duas localidades que ficam distantes das sedes dos municípios e isso vai prejudicar a população. E para tomar essas medidas a direção da empresa, que é estatal, sequer consultou a população e autoridades locais sobre os impactos e conveniência da desativação dessas unidades dos Correios”, afirma.

Após o assunto ser divulgado na imprensa, a diretoria regional divulgou nota afirmando que não há data para que as unidades sejam definitivamente fechadas e que os fechamentos estão em fase de negociação. Para Elaine Regina, a diretoria regional recuou do fechamento imediato por conta da repercussão do fato.

“Na verdade houve um recuo, momentâneo, mas a diretoria regional não quer admitir isso, óbvio. Mas também não afirmaram claramente que não vão fechar. Agora que o debate se tornou público, vamos discutir isso na Audiência Pública, onde poderão ser ouvidos os trabalhadores, os usuários de Anhanduí e Nova Casa Verde, prefeituras e câmaras de vereadores.”, afirma Elaine Regina.

Segundo informações do site do Sintect-MS, tanto em Nova Casa Verde quanto em Anhanduí, além do serviço postal, as agências dos Correios funcionam como correspondentes bancários (Banco Postal) oferecendo serviços de pagamento de contas, transferência de valores, abertura de contas correntes e pagamento de aposentadorias e salários.

Caso a agência de Nova Casa Verde seja mesmo fechada, aqueles que necessitam do serviço terão que se deslocar até a cidade de Nova Andradina, percorrendo 120 quilômetros, contando ida e volta. Além disso, a demanda que migraria de Casa Verde para Nova Andradina geraria uma sobrecarga nas unidades existentes na cidade, afetando também os clientes da zona urbana. Segundo moradores e empresários de Nova Casa Verde, ouvidos pelo Nova News, o fechamento da unidade representaria um retrocesso para aquela comunidade. (Acácio Gomes; Com informações da Assembleia Legislativa e do Sindect-MS).