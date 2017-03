‘Farra da Publicidade’: TJ reformula sentença e condena deputado de MS

Zeca do PT durante sessão de julgamento de Bernal (Foto: Lucas Lourenço/ G1 MS/ arquivo)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ-MS) condenou o deputado federal e ex-governador Zeca do PT por improbidade administrativa. O TJ reformulou sentença de primeira instância e entendeu que o ex-governador montou um esquema fraudulento para justificar o uso de verbas públicas.

Por meio de uma nota, o ex-governador negou qualquer relação com o suposto esquema e disse que vai aguardar a publicação do acórdão para recorrer.

De acordo com a denúncia, que ficou conhecida como “Farra da Publicidade”, Zeca usava notas fiscais frias de agências de publicidade e gráficas. As empresas ficavam com 15% do valor.

Com a condenação, Zeca fica inelegível por oito anos, mas deve permanecer no cargo de deputado, já que cabe recurso.

Outras dez pessoas, entre ex-servidores e funcionários das empresas, também foram condenadas.