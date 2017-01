Família é mantida refém em Dourados, Polícia já prendeu dois dos envolvidos

Divulgação

Na noite desta quinta-feira (05), por volta das 21h30, uma família estava na sala de casa quando foi surpreendida por ação de criminosos. A residência que está localizada na Rua Cafelândia, no Jardim Rasslem, foi invadida por uma quadrilha.

As vítimas relataram que havia envolvimento de cinco pessoas na ação e possivelmente uma mulher também estaria envolvida.

Conforme consta em boletim de ocorrência, o homem foi levado para os fundos da casa e logo após, esposa e filha foram levadas até outro cômodo onde estava um bebê, ficando sob vigilância de três homens armados.

Os bandidos levaram joias, celulares, notebooks, câmeras fotográficas, televisor, impressora, além de dois veículos da família, uma VW Amarok e um Renault Fluence.

A ação durou cerca de uma hora.

Polícia localizou dois membros da quadrilha

Na manhã desta sexta-feira (06), a Polícia prendeu dois dos envolvidos na ação. Um homem e uma mulher, ambos de 22 anos foram localizados pela PM em Laguna Carapã. A prisão ocorreu nas proximidades da MS-379.

O casal de Rio Verde (GO) empreendeu fuga em meio à plantação, mas acabou detido. Segundo informações, os assaltantes teriam sido contratados para roubar a camionete e leva-la até o Paraguai, em conjunto com mais três pessoas. Com a prisão dos dois envolvidos a VW Amarok foi recuperada.

A expectativa é que toda a quadrilha seja identificada e localizada nas próximas horas.

Bárbara Ballestero – Diário MS