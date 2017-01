Exposições e workshops são principais projetos das artes plásticas para 2017

Luciano Serafim

O Diário MS começou a publicar na primeira semana de janeiro uma série reportagens visando traçar um panorama dos projetos que artistas e produtores culturais de Dourados estão planejando para realizar em 2017. Depois das áreas de Cinema, Teatro, Literatura e Música, damos seguimento à série ouvindo diversos artistas plásticos de Dourados, que revelaram que dentre suas futuras atividades estão a organização de exposições, workshops e a inauguração de um novo espaço cultural na cidade.

Assim como outros setores culturais, a tradição das artes plásticas persiste em Dourados pela tenacidade de seus artistas. Consolidou-se com a criação de diversos ateliês e escolas de pintura e artesanato e, posteriormente, a criação do curso de Artes Visuais da Unigran, que veio atender à demanda por professores para lecionar a disciplina no Ensino Fundamental. A mesma faculdade criou a Uniarte, principal evento voltado a esta área, com mais de duas décadas de realização ininterrupta.

Um dos eventos mais importantes que durante os anos 90 movimentou o setor foi o Salão Estudantil de Artes de Dourados, realizado até 2003.

Um incentivo importante nos últimos anos foi a abertura de editais para aquisição de obras para o acervo da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), que concederam prêmios de R$ 2,5 mil a R$ 10 mil por obra.

Afora isto, os artistas plásticos e artesãos de Dourados afirmam que sempre estiveram “cada um por si”, sem apoio principalmente por parte da Prefeitura. Esperam que este quadro seja “redesenhado” com a criação do Plano Municipal de Cultura, que definirá políticas públicas para todos os setores culturais no município.

A internet se tornou hoje a principal vitrine para a divulgação dos trabalhos da maioria dos artistas e uma das apostas para os próximos anos é a criações de lojas virtuais.

CELLO LIMA

PUNTO AUREO

O artista plástico e produtor cultural Cello Lima construiu uma carreira sólida em Mato Grosso Sul, com diversas exposições e trabalhos como ilustrações de livros, além ministrar aulas. Ele passou quase uma década no Nordeste e contou um pouco da experiência e do principal projeto que traz para o município em 2017:

“Quando saí de Dourados para viver em João Pessoa, o meu maior propósito foi buscar nossas experiências bem direcionadas, a cultura e seus nuances foram o meu foco principal. Tive uma experiência muito enriquecedora trabalhando para o governo do Estado da Paraíba, no Salão Paraibano de Artesanato, atuei também junto ao Instituto Alpargatas nos seus projetos sociais. Durante os sete anos que permaneci na região Nordeste, criei uma série de pinturas, com fragmentos recolhidos no chão da cidade história chamada ‘A Cidade A – PessoA na PessoA’, desenvolvida com pigmentos naturais coletados na região. Nesse período passava 3 meses ao ano na Europa, fazendo residência artística junto ao Acervo da Galeria Leo (a Primeira Galeria de Arte Contemporânea de Lisboa), trabalhando com a organização do seu acervo que hoje se encontra em reserva técnica. Todas essas vivências foram fundamentais para o meu crescimento pessoal na área das Artes Visuais e me estimularam sobremaneira na idealização e execução da parceria que estou realizando com minha amiga irmã Scheilla Guimarães na construção do nosso atual projeto, o MOSAICO – Arte, Conceito e Processo Criativos que está em processo adiantado de edificação”, revelou.

LUCIANA AKUCEVIKIUS

A artista plástica e ceramista Luciana Akucevikius trabalha com cerâmica artística de ateliê, produzindo peças únicas e exclusivas, já que todo o processo de fabricação é inteiro feito à mão. Sua maior paixão é reproduzir as folhas do cerrado, técnica que consiste em tirar a textura da própria folha e eternizá-la na peça cerâmica.

Lu Aku, como é conhecida, relata que a maior dificuldade que encontra na cidade de Dourados é a falta de valorização com o fazer artístico e de espaços que proporcionem esta experiência. “Temos a necessidade de formar um público consciente da importância do fazer manual como forma de modificação cultural e econômica, buscando um equilíbrio mais sustentável para a sociedade e a natureza”, afirmou.

Para 2017, Lu pretende ministrar workshops e cursos em seu ateliê, além da fabricação e divulgação de suas peças. Para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho é só acessar sua pagina no Facebook: Lu Aku Cerâmica de Ateliêr.

TOM KYO

O performer e artista plástico Tom Kyo tem se destacado nas redes sociais com a publicação de fotografias, pinturas e desenhos em filtros de café usados.

“Meu foco é trabalhar com a reutilização de materiais que às vezes vão pro lixo, procurando dar novos usos. O lance do café é por ser algo para todos, que praticamente todo mundo toma e ter todo um contexto histórico por traz. Até chegar às nossas xícaras, o café tem uma trajetória de sacrifícios dos trabalhadores. É uma questão que me interessa discutir”, afirmou ele.

Para 2017, Tom Kyo prepara uma exposição intitulada “Verbo nós em tempo saudade”, já está produzindo fanzines com diversas temáticas e organiza um “slam” (desafio ou duelo) de poesia, uma competição com regras definidas, geralmente com poemas de temas sociais.

Seu trabalho pode ser acompanhado pelo Facebook e Instagram.

ARIOVALDO ORTIZ

Ao longo dos últimos anos, o artesão e artista plástico Ariovaldo Ortiz consolidou seu trabalho com diversas exposições individuais e participação em exposições coletivas e salões de artes. Ao mesmo tempo, trabalhou para consolidar o seu ateliê, no Jardim Flórida, onde além da pintura de telas também faz restaurações de móveis e objetos antigos.

Para este ano, Ortiz planeja uma nova exposição individual, para a qual está produzindo 20 telas inéditas. O evento ainda não tem data definida.