Exército vai entrar em presídios no momento certo, diz ministro

Da Redação

O ministro da Defesa Raul Jungmann disse ontem em Dourados que o Exército precisa de oito a dez para se preparar para fazer operações em presídios brasileiros dominados por facções criminosas. “Nada será feito até a preparação das forças armadas. O prazo será respeitado e quando as tropas estiverem prontos vão fazer apenas varredura nos presídios”, afirmou.

Ao visitar a cidade para conhecer o projeto-piloto do Sisfron (Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira), Jungmann afirmou que as forças armadas não vão ter contato com presos nem com as facções criminosas. Segundo ele, esse papel cabe aos agentes penitenciários e à polícia. “O trabalho tem que ser feito com medidas muito cuidadosas e estratégicas”, afirmou o ministro.

A exceção, segundo ele, será no Rio Grande do Norte, onde o Exército, por determinação do presidente Michel Temer, vai iniciar uma operação para garantir a lei e a ordem até o fim de semana. Nos demais estados, no entanto, ainda não há previsão de quando o trabalho vai começar.

Sisfron

Sobre o Sisfron, que começou a ser implantado em 2012 na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e enfrenta corte de investimento por causa da crise financeira do governo, Raul Jungmann disse que o projeto é estratégico para proteger a fronteira.

“Através da segurança na fronteira o país vai conseguir reduzir o crime e a violência. O Sisfron é maior sistema em desenvolvimento no mundo e estratégico para o país”, afirmou.

Segundo ele, em 2016 o projeto recebeu R$ 228 milhões, mas terá R$ 470 milhões em 2017, por decisão do presidente da República. “O Sisfron já é realidade em 600 km de fronteira e logo será nos 17 mil km. O programa sentiu os efeitos da grave crise econômica deixada pelo governo anterior, mas agora este governo vai dobrar recursos”.

Fronteira

Raul Jungmann não entrou em detalhes sobre a presença do Exército na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia, anunciada anteontem pelo presidente à governadora em exercício Rose Modesto.

“As forças armadas já têm 35 mil homens na fronteira, sendo 21 mil na Amazônia. Quando receber determinação e tiver recurso disponível, as forças armadas estarão prontas para atender determinação e ocupar as fronteiras”, declarou.