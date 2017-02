Exército inicia operação varredura no presídio federal de segurança máxima

CAMPO GRANDE | Durante a operação, grande quantidade de armas artesanais e aparelhos celulares foi apreendida

Divulgação

O Comando Militar do Oeste iniciou na manhã de ontem, em articulação com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, a Operação Varredura no Estabelecimento Penal de Segurança Máxima ‘Jair Ferreira de Carvalho’, localizado em Campo Grande. A ação cumpre decreto presidencial de 17 de janeiro, que autoriza o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem no sistema penitenciário brasileiro.

Esta operação também atende solicitação do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e tem por finalidade salvaguardar os interesses regionais e nacionais, mantendo uma situação de paz, tranquilidade e normalidade no âmbito da sociedade sul-mato-grossense.

Com um efetivo de cerca de 500 militares, o Exército Brasileiro cumprirá a missão específica de realizar vistorias para detecção e apreensão de armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos ou proibidos, contribuindo para o restabelecimento da ordem pública no presídio, sem travar contato com os detentos.

Juntamente com os militares do Exército, estão envolvidos nesta operação agentes dos batalhões de Choque, de Operações Especiais e de Trânsito da Polícia Militar de MS, Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), Corpo de Bombeiros Militar, Advocacia-Geral da União e Ministério Público.

Esta operação conta ainda com um maciço suporte tecnológico proporcionado pelos meios do Projeto Sisfron (Sistema de Monitoramento de Fronteiras) existentes no CMO. Estes meios vão desde viaturas de comando e controle com acesso à internet e ligação rádio com os militares que executam as vistorias, passando por aeronaves (helicópteros) com transmissão direta de vídeo (Sistema Olho da Águia), e sistema de transmissão de vídeo individual por rádio (TVP), com o qual cada militar que realiza a vistoria no presídio gera imagens, em tempo real, para os terminais das viaturas de Comando e Controle.

O emprego da tecnologia neste tipo de operação confere uma melhor consciência situacional (percepção da realidade) das ações, proporcionando ao comando, subsídios atualizados à decisão e à capacidade de intervenção imediata, além de conferir ainda mais lisura às ações desenvolvidas.

Serão empregados ainda nas vistorias, cães farejadores, aparelhos tipo scanner, detectores de metal, drones e uma gama de equipamentos de dotação do Exército e da Polícia Militar de modo que a operação interagências possa conduzir ao bom cumprimento da missão, em prol da paz social do povo sul-mato-grossense.