Exame admissional de professores convocados acontece até hoje

A.Frota

O Previd (Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Dourados) realiza até esta sexta-feira (27), os exames médicos admissionais dos 328 professores convocados pela prefeita Délia Razuk.

Conforme o presidente do Previd, Antônio Marcos Marques, desde segunda-feira, média de 70 professores tem procurado por dia o Instituto, e o atendimento tem ocorrido de forma ágil, com quatro médicos disponibilizados para essa finalidade.

As avaliações médicas necessárias para o procedimento foram pontuadas anteriormente no Diário Oficial do Município. Conforme o presidente, antes de os professores irem até a sala do médico, acontece uma “triagem” da documentação solicitada junto ao administrativo, o que contribui para a rapidez do atendimento.

A professora Elizabete Maria da Silva, 44, uma das convocadas elogiou o trabalho.

“Não demorou a eu ser chamada e como fomos bem orientados quanto aos exames necessários, está tudo ocorrendo com normalidade. A avaliação é importante e eu recebi indicações bastante importantes sobre alimentação, impostação da voz, postura, e outros aspectos para o meu dia a dia profissional”, citou.

O horário de atendimento do Previd é das 08h às 17h. O telefone para mais informações é o 3427-4040.