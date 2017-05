Ex-ministro dará palestra sobre ‘Perspectiva da Economia Brasileira’ na Expomara 2017

O evento é gratuito, retire seu pré-convite no Sindicato Rural de Maracaju, mais informações pelo telefone 3454-2565

Divulgação

O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, ministrará no dia 09 de junho durante a Expomara 2017, uma palestra com o tema: ‘Perspectiva da Economia Brasileira’. O evento acontece às 19h, no Tatersal de Leilões do Parque de Exposições.

O ex-ministro vai falar sobre o atual cenário, tratar dos rumos da economia brasileira e abordar as tendências para o mercado para o futuro. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Maracaju, Juliano Schmaedecke, essa é uma oportunidade de entender melhor o que está acontecendo no mercado, mas, “o mais importante, de se preparar para o que virá e se sobressair diante desse cenário”, ressaltou o presidente.

Maílson da Nóbrega tem uma ampla trajetória profissional como economista e consultor e se tornou referência nos debates sobre os rumos do país. Foi Ministro da Fazenda e Consultor Técnico e Chefe da Divisão de Análise de Projetos do Banco do Brasil. Nobrega é membro de conselhos administrativos de empresas no Brasil e no exterior.

Foi diretor-executivo do European Brazilian Bank, Eurobraz, em Londres. É colunista da Revista Veja e sócio da Tendências Consultoria Integrada, empresa de consultoria econômica e política em SP.

O evento é gratuito, retire seu pré-convite no Sindicato Rural de Maracaju, mais informações pelo telefone 3454-2565.