Ex-Ministra Nilma Lino Gomes participa de abertura de congresso em Dourados

A professora doutora Nilma Lino Gomes, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que já foi Ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, abrirá o IX Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as (Copene) na noite desta segunda-feira (23), em Dourados. O evento será às 19h, no Teatro Municipal – Parque dos Ipês.

Nilma falará sobre o tema que define esta edição do evento: Novas Fronteiras da Intolerância Racial: Velhas Práticas de Discriminação e Novos Espaços – Universo Web. A palestrante é doutora em Antropologia social pela Universidade de São Paulo (USP) e professora adjunta da Faculdade de Educação da UFMG, onde coordena o Programa Ações Afirmativas na UFMG, além de membro da equipe do Programa Observatório da Juventude pela mesma universidade. A ex-ministra já produziu vários livros sobre questão racial.

O Copene é o maior evento do país na área. Este ano ele será realizado na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), em uma parceria entre o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Gênero, Raça e Etnia (Cepegre) e a Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as (ABPN).

Com mais de 200 trabalhos inscritos em 22 GT´s, o IX Copene terá, entre suas atividades, oficinas, mesas redondas, palestras e cinco grandes conferências com personalidades reconhecidas em nível nacional e internacional pelo pioneirismo no estudo e pesquisa sobre a temática da negritude.

Para a coordenadora do Cepegre/UEMS, Maria José Alves de Jesus Cordeiro, o evento demonstra a força da UEMS no cenário dos debates sobre questões étnico-raciais em nível regional e global. “O IX Copene tem como objetivo geral reunir pesquisadores/as negros/as para discutir, apresentar, ampliar e avaliar as ações e estratégias de combate ao racismo, às políticas públicas direcionadas à população negra brasileira e as produções científico-acadêmicas elaboradas nas últimas décadas”, informa.

Conheça os conferencistas do IX Copene

Dia 24

Conferencista: Prof. Dr. Kabengele Munanga – USP

Tema: Contribuição da África para Civilização na Obra de Cheikh Diop

Local: Cidade Universitária – 19h

Kabengele Munanga nasceu na República Democrática do Congo, antigo Zaire, em 1942. Foi o primeiro antropólogo de seu país, saindo pela primeira vez para fazer mestrado na Bélgica. Em 1980 muda-se para o Brasil para assumir a cadeira de Antropologia na Universidade do Rio Grande do Norte. Depois de um ano, se fixa em solo paulistano, tomando como sua casa a Universidade de São Paulo. Possui Graduação em Antropologia Cultural pela Université Officielle Du Congo à Lubumbashi (1969) e Doutorado em Ciências Sociais (Antropologia Social) pela USP (1977). Atualmente é Professor Titular desta instituição. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia das Populações Afro-Brasileiras, atuando principalmente nos seguintes temas: racismo, identidade, identidade negra, África e Brasil.

Dia 25

Conferencista: Profa. Dra. Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva – UFSCar

Tema: Conhecimento e Reconhecimento: Desafios da Década dos Afrodescendentes na América Latina e Caribe

Local: Cidade Universitária – 19h

Docente no Departamento de Metodologia do Ensino e no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos. É pesquisadora do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros NEAB/UFSCar e milita em grupos do Movimento Negro. É licenciada em Letras e Francês (1964), possui mestrado em Educação (1979) e é doutora em Ciências Humanas – Educação (1987) pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cursou especialização em Planejamento e Administração da Educação no Instituto Internacional de Planejamento da UNESCO, em Paris (1977). Realizou estágio de Pós-Doutorado em Teoria da Educação, na University of South Africa, em Pretoria, África do Sul (1996), foi professora visitante nesta universidade, assim como na Universidad Autonoma del Estado de Morelo, in Cuernavaca, México (2003).

Dia 26

Conferencista: Prof. Dr. Henrique Cunha – UFC

Tema: A Importância do Pan Africanismo no Pensamento Científico

Local: Cidade Universitária – 16h30

Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo (1975), graduação em Sociologia pela Unesp (1979), mestrado em Dea de História – Université de Lorraine (1981) e Doutoramento Em Engenharia Elétrica pelo Instituto Politécnico de Lorraine (1983). Realizou pós- doutoramento no área de Robos, na Universidade Técnica de Berlin (1985). Foi pesquisador Sênior do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT (1988-1994). Atualmente é Professor Titular da Universidade Federal do Ceará. Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Tópicos Específicos de Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: etnia negra educação, africanidades e afrodescendência. Atua em Engenharia Elétrica nas áreas de Planejamento Energético, Sistemas de Controle, Eletrônica de Potencia, Comando de maquinas Elétricas.

Conferencista: Profa. Dra Wilma de Nazaré Baía Coelho – UFPA

Tema: Educação e Desigualdades Sociais

Local: Cidade Universitária – 18h30

Professora Associada II da Universidade Federal do Pará (UFPA), atua nos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGED), Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica (PPEB) e no programa em Educação em Ciências e Matemáticas (PPGECM). Membro de diversas sociedades científicas. Doutorado em Educação, pela UFRN (2005), Mestrado em Educação, pela UNAMA (2000), Licenciada em Pedagogia, pela UNAMA (1987). Entre funções e cargos relacionados à educação, pesquisa e negritude, Wilma integra a Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros – Ministério da Educação (CADARA – 2015-2017) e o Grupo de pesquisa – Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Formação de professores e Relações Étnico-raciais (GERA\UFPA).

Dia 27

Conferencista: Profa. Dra. Anna Maria Canavarro Benite – UFG/Presidenta da APBN

Tema de Encerramento: Reinventando o Poder: Sobre a Descolonização dos Currículos no Ensino de Ciências/Química

Local: Cidade Universitária – 18h30

O IX Copene será realizado, pela segunda vez, em uma cidade do interior, tendo sido a primeira no ano de 2002, na cidade de São Carlos/SP, quando ocorreu o II COPENE. Também será a segundo ano que o mesmo é realizado na região Centro-Oeste. A primeira foi em 2008, na cidade de Goiânia, o seja, o V Copene. O cronograma completo do IX Copene pode ser acessado no link http://eventos.sistemas.uems.br/pagina/p/ixcopene/programacao.

