Ex-auxiliar do São Paulo, Milton Cruz é o novo técnico do Náutico

Conhecido por ser sempre auxiliar no São Paulo, Milton Cruz ganhará uma nova chance de mostrar o seu trabalho ao torcedor de futebol. Neste domingo, ele foi anunciado como novo treinador do Náutico.

Ele chega para substituir Dado Cavalcanti, demitido após a queda do time na Copa do Brasil. Será a sua primeira experiência como efetivado em um time. O contrato dele com o Timbu é válido até o final desta temporada.

Nesta segunda-feira, Cruz e Náutico terão uma conversa para definir os últimos detalhes. Apesar disso, o acordo já está certo. O comandante deve chegar a tempo de ver o time enfrentar o Bom Jardim, às 20h30, pelo Campeonato Pernambucano.