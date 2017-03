Evento comemorativo para o dia da mulher tem êxito em Naviraí

REPRESENTATIVIDADE| 1ª Dama realizou fórum de debates no dia 06 com participação de 290 pessoas

Divulgação

Com a participação de 290 pessoas, lotando as dependências do plenário da Câmara Municipal, aconteceu no dia 06 de março às 19h, um fórum de debates coordenado pela 1ª Dama do município senhora Mariony Farias de Macedo, Coordenadora de Públicas para a Mulher e parcerias com as Gerências de Assistência Social, de Educação e Cultura.

Mariony deu início aos trabalhos junto ao Prefeito Dr. Izauri e relatando o papel da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas da Mulher, bem como os planos e ações previstas para o biênio 2017/2018. Na oportunidade, diversas palestrantes fizeram uso da palavra tendo como mediadora do evento a senhora Telma Minari, Gerente Municipal de Assistência Social.

A 1ª palestrante foi a Dra. Denise Banci dos Santos, Defensora Pública no município de Naviraí, que abordou temas como a Lei Maria da Penha, atribuição da Defensoria Pública sobre os direitos da mulher. A 2ª palestrante, Marizélia Mazzini Medeiros, Psicóloga do CRAM, falou sobre o Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Naviraí, os danos psicológicos causados pela violência doméstica e formas de superação da violência.

A Professora da UFMS Josiane Peres Gonçalves relatou sobre as questões de gênero e suas múltiplas expressões. Em seguida a Dra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente Municipal de Obras expôs a experiência e os desafios de estar à frente de uma pasta tradicionalmente exercida pelo sexo masculino. A seguir a senhora Maria Ester Prieto, presidente da BPW e Beatriz Fabris Gradela (Conselheira) falou sobre o empreendedorismo feminino e sobre a entidade, seguida pela senhora Najara Tamires Gomes João – Investigadora de Polícia da Delegacia de Atendimento à Mulher, que abordou o atendimento na Delegacia da Mulher, dizendo quais os procedimentos que são tomados e sobre a investigação dos casos de violência.

A Professora Dra. Fátima Liutti, Gerente Municipal de Educação, expôs sobre a caminhada histórica da conquista da mulher, finalizando o evento com a participação da Vereadora Rosângela Farias Sofa que falou sobre os desafios da participação feminina na política.