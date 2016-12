Estudantes da UFGD permaneceram em ônibus quebrado na Bahia

Estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados ficaram parados cerca de 21 horas no interior da Bahia, em razão de péssimas condições de veículo.

A empresa de transportes contratada pela UFGD sublocou um ônibus que conduzia os alunos até o Eneledoc (Encontro Nacional de Estudantes da Licenciatura do Campo), na cidade de Cruz das Almas (BA). No entanto, o veículo apresentou problemas desde o embarque, que aconteceu na última sexta-feira (16). Em razão desses problemas, o ônibus que tinha previsão de chegar ao evento que começava no sábado (17), só chegou ao destino no domingo (18).

Segundo informações, a empresa contratada pela UFGD através de licitação havia sublocado um ônibus de outra empresa, descumprindo o contrato.

Na segunda-feira (20), os estudantes cobraram da empresa medidas para que pudessem seguir viagem, só que a mesma alegou que o veículo havia ido para manutenção e estava em condições de prosseguir. Ao término do evento, por volta das 15h de ontem, o grupo embarcou de volta para Mato Grosso do Sul.

Os alunos da UFGD ficaram parados no distrito de Rosarinho, no município de Rafael Jacobs, localizado no interior da Bahia, durante mais de 20 horas.

Na manhã desta quinta-feira (22), depois de tantos problemas apresentados, os estudantes se recusaram a entrar no mesmo ônibus, devido às condições do veículo. Em nota, os alunos denunciam o descaso da instituição e da empresa sublocada para com eles.

Leia a íntegra da denúncia feita pelos universitários:

DENÚNCIA

Os Centros Acadêmicos de Ciências Sociais, Letras, Geografia, Psicologia e Artes Cênicas, vêm por meio desta nota denunciar a violência dos últimos acontecimentos vividos pela LEDUC, Licenciatura do Campo. Na manhã da ultima quinta feira dia 15, os estudantes estavam prontos para embarcar para um evento no estado da Bahia, conforme o informado pela secretaria do curso, porém o descaso se apresentou e esperaram por mais de 24h com dificuldade de acolhimento na Reitoria da Universidade até a chegada do ônibus. A empresa AQUIDAUNA TUR sublocou outra empresa (CANARINHO) para realizar a viagem, em desconforme com o contrato.

Durante o percurso ocorreram inúmeras quebras e problemas mecânicos com o transporte, como por exemplo, suspensão hidráulica, correia e risco da parte elétrica, o relatado pelo mecânico ônibus corria o risco de incendiar. Para além dessas questões, o banheiro não possuía condições de funcionamento, assim como o cinto de segurança dos assentos.

É importante ressaltar a omissão e a imprudência por parte dos motoristas, agindo de forma violenta e sexista com as estudantes. Com todos os empecilhos no caminho, o ônibus chegou ao destino em Cruz das Almas – Bahia, no domingo, dia 18 às 10h da manhã sendo que a chegada estava prevista para o sábado, no início do evento.

Após a chegada, foi colocado por parte dos motoristas que o ônibus iria para revisão e manutenção. Na segunda feira dia 20, houve tentativa de diálogo por parte dos estudantes, para acertar o retorno no dia 21 a devolutiva da empresa era que o ônibus estaria em condições para prosseguir a viagem, conforme exigido, uma nota de revisão do veículo foi apresentada. O embarque ocorreu logo após término do evento às 15h da tarde do dia 21 e em menos de duas horas de o ônibus apresentou impossibilidade de viagem. Os estudantes agora se encontram em Rosarinho, no município de São Rafael Jacob – BAHIA. Não há previsão e nem resposta por parte dos responsáveis pela viagem: UFGD E AQUIDAUANA TUR

Os CA’s repudiam o descaso e a violência contra os estudantes e pedem apoio e divulgação desta nota.

Centros Acadêmicos que assinam essa nota:

C.A AGRONOMIA

C.A PSICOLOGIA

C.A LETRAS

C.A ARTES CÊNICAS

C.A CIÊNCIAS SOCIAIS

C.A MEDICINA

C.A GEOGRAFIA

C.A HISTÓRIA

C.A ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Segundo informações apuradas pela reportagem do Diário MS, a empresa responsável pelo veículo enviou outro ônibus por volta das 15h desta quinta-feira (22) e os estudantes finalmente poderão seguir com a viagem.

Diante da denúncia assinada pelos centros acadêmicos, o jornal Diário MS se coloca à disposição da Assessoria de Comunicação da UFGD para possíveis esclarecimentos.

Bárbara Ballestero – Diário MS