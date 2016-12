Estrutura para Réveillon Celebrate já está sendo montada no Indaiá

Diário MS

Começou nesta segunda (27/12) a montagem da estrutura externa do Réveillon Celebrate, que acontecerá na área de piscinas do clube Indaiá de Dourados. Será uma festa dividida em três ambientes. Os convites de pista para associados só estão à venda na secretaria do clube. Para não sócios, convites estão na Banca do Jaime e na loja Sport.com. Já os convites para a ceia completa podem ser adquiridos, além do clube, na loja Maisa e no Diário MS. Restam apenas três bangalôs para serem comercializados e informações podem ser obtidas no fone (67) 9-9981-7635, com Luciano. Haverá espaço especial, com monitores, para abrigar crianças.