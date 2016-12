Estilista dá dicas para trajes de Ano Novo

Reprodução Internet

Não existem regras absolutas para escolha da roupa para essa ocasião. Na opinião da estilista gaúcha de alta-costura Cris Costa, radicada desde 2011 em Curitiba, o importante para cada mulher é ser fiel ao seu estilo antes de seguir qualquer tendência. “O charme não é seguir as tendências. Gostamos de trabalhar em nosso atelier com peças atemporais que podem ser usadas em qualquer época do ano”, diz a estilista.

O branco já é tradição no Ano Novo e não sai de moda. As propostas de Cris Costa para a passagem do ano é mesclar o branco com tons metálicos, cobre rosé, terrosos e perolados. Mas o que vestir na passagem de ano? Tudo vai depender do ambiente onde acontecerá a festa, explica a estilista. Para ela, num ambiente mais sofisticado os vestidos longos, curtos e até macacões são muito bem-vindos e modernos. E quem quiser fugir do look branco, os estampados com cores vivas são também uma boa opção.

Os acessórios sempre dão um toque a mais na composição do look de Ano Novo. Nessa ocasião, a escolha depende do ambiente. Num clube pode-se usar um acessório mais elaborado enquanto que na praia ele pode ser mais leve e despretensioso.