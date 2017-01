Estado atende Silas e ensino médio em Indápolis funciona em escola nova

Divulgação

O vereador Silas Zanata (PPS) comemora o início das atividades na nova escola de ensino médio do distrito de Indápolis, denominada Joaquim Vaz de Oliveira. O funcionamento nas novas instalações acontece a partir do dia 6 de fevereiro, com o início do novo ano letivo.

Silas, o superintendente de Gestão da Rede e Normatização da Secretaria de Estado de Educação, Juari Lopes Pinto e o coordenador regional de Educação do Estado, Nei Lopes, vistoriaram nesta quinta-feira, dia 19, as instalações da escola, que está com as obras em conclusão. Também acompanharam a vistoria as diretoras Marilda Azevedo, da Escola Dom Bosco, e Aline Lima, da Escola São Jose.

Na oportunidade o superintendente autorizou as diretoras das escolas Dom Bosco e São José a fazer a mudança para a Escola Joaquim Vaz de Oliveira, que vai concentrar o ensino médio para os moradores de Indápolis e região.

A unidade escolar, com 13 salas de aulas, construída pelo Governo do Estado, tinha previsão de entrega e funcionamento no começo do ano passado. Como a obra atrasou, não sendo entregue no prazo previsto, Silas interviu e solicitou à secretária Maria Cecília Amendola da Motta empenho para termina-la a tempo de sediar as aulas de 2017.

Segundo Silas Zanata o compromisso foi cumprido. “Fico feliz por este compromisso assumido e cumprido. Esta obra sem dúvida nenhuma contribuirá muito para dar mais conforto aos alunos que necessitam cursar o ensino médio. Agora toda a demanda será atendida e os alunos não mais precisarão se deslocar até Dourados”, afirma o vereador.

Zanata também agradece o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) pelo apoio dado na luta pela aceleração da obra para o ano letivo de 2017. O deputado intermediou reuniões, reivindicou e deu todo o apoio ao trabalho do vereador nessa luta.