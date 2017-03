Especial Dia Internacional da Mulher

8 DE MARÇO | Escritoras e ilustradora preparam contos, poemas e ilustrações que refletem sobre a condição da Mulheres nos dias atuais

O Diário MS convidou escritoras e uma ilustradora nascidas ou radicadas em Mato Grosso do Sul para, por meio de suas produções artísticas, realizarem uma reflexão sobre a condição das Mulheres nos dias atuais.

Participam do especial, na página 3 do Caderno 2, as escritoras Ana Lúcia Pietramale Ebling, Cristina Livramento, Fernanda Ebling, Luhhara Arguelho, Maria Aparecida Ibanhes, Moema Vilela, Odila Schwingel Lange, Rebecca Loise e Ruth Hellmann e a ilustradora Juliana Tonin. O resultado é uma breve mostra da pluralidade de vozes e talentos femininos existentes em nosso Estado.

Trata-se de artistas que expressam em suas produções uma vastidão de referências às suas origens e aos seus modos de pensar e de viver. Tendo em mente tantas outras escritoras, artistas plásticas, atrizes, cantoras e artesãs em atividades, o Diário MS soma-se na luta pela divulgação de seus trabalhos, fazendo a ponte entres artistas e leitores, não apenas esta semana, mas em todos os dias do ano.

O especial vem de encontro a iniciativas como a da escritora Joanna Walsh que há três anos propôs o projeto #readwomen2014 (#leiamulheres2014), o qual consistia basicamente em ler mais escritoras, uma vez que o mercado editorial ainda é muito restrito e as mulheres não possuem tanta visibilidade.

No Brasil, o projeto foi replicado em São Paulo por Juliana Gomes, Juliana Leuenroth e Michelle Henriques. Atualmente, o Leia Mulheres se transformou em uma rede de clubes de leituras em centenas de cidades país afora, além de sites, blogs e redes sociais.

O primeiro tiro acertou de raspão,

mas ela deu uma lambida dessas que sara qualquer dor

Então veio o verão com suas loucuras,

a comida sobre a mesa até às três da tarde,

as regras, as cercas, as velas acesas

Dezoito anos depois revidei o tiro

e mirei bem na boca —

foi sangue e vômito pra todo lado

E ficamos todas atoladas naquela lama

Restos do passado, coleções de cartas, fotografias em preto e branco

Cavamos nossa trincheira juntas,

separamos todas as pedras, os sacos de areia,

perdemos o pôr-do-sol durante quatro gerações,

comemos três refeições escassas de ternura,

muita sobremesa com gosto de rancor

Treze anos depois, finalmente, nos tornamos especialistas

Em dias alternados, éramos alvo e atiradoras de elite

— sempre tudo ao mesmo tempo —

Aprendemos a costurar a boca uma da outra,

arrancar as unhas, uma a uma, para admirar a lágrima escorrer

— Como é bonito o sangue vermelho sobre teu colo, minha filha!

Por fim, sob o brilho da lua cheia,

a fome ultrapassou todas as fronteiras do suportável

Foi quando percebemos nosso cenário de guerra

construído com esmero ao longo de dois ou três séculos

— eu não sou boa em fazer contas —

Vó, filha e neta puderam então, finalmente,

mergulhar no mar azul que esteve sempre bem à frente

Nadaram, cantaram e gritaram como as aves gritam

quando voam livres sobre os morros e planícies desse país

CRISTINA LIVRAMENTO

Jornalista, escritora e fotógrafa. O poema faz parte da pesquisa para o próximo livro sobre a relação mãe e filha na sua família.

O admirador

O admirador tentou espetar a borboleta, mas ela era livre, levou longe as asas azuis, e ele gritando que ela era bela, que ele a amava, e a borboleta já lá fora ganhando o verão, beijando o mel do ar, inatingível às mesquinharias da voz.

—

Meu reino por um brejo

Príncipe procura beijo da lua para voltar a cantar sem precisar de nada.

MOEMA VILELA

Nasceu em Campo Grande (MS). Escritora e jornalista, é doutoranda em Letras pela PUC-RS. Publicou o livro de contos “Ter saudade era bom” (2014).

Negra linda, sim — colorida e livre

Nariz, cabelo e cor.

Negra pretinha, banida, ferida, dolorida, mulata, parda, mestiça acorrentada, marcada, cerceada, sexualizada, estuprada, marginalizada, inferiorizada, silenciada, desdenhada, desapropriada.

Negra pretinha, generalizada, nunca mais negada pretinha sim!

Negra, sim! Não sou mulata, nem parda, sou nagô.

Importa minha cor negra.

Negra linda, sim — colorida e livre! Somos negras, sim! Guerreiras, sim! Feridas cicatrizaram, vozes ecoam, meus ancestrais falam por mim e meu espaço, eu mesmo faço, sou filha de Dandara, sobrevivi negra! Pretinha assim… linda!

LUHHARA ARGUELHO

Graduada em Letras (UFGD). Professora. Coordenadora do CMNEGRAS-MS – Coletivo Mulheres Negras MS Raimunda Luiza de Brito.

Mulher…

Em tempos há tempos que ela renasce

Surge, ressurge, se resignifica

De donzela à Valkiria,

De frágil à ferro,

Mãe, mulher, amante, chefe, presidente, diretora, vereadora, vencedora.

Nossas mulheres sofrem, mas do sofrimento e da vida, há aquelas que criam seus filhos sem pai,

criam seus netos sem pai,

criam suas vidas sem amor.

E são delas que vem a força, são delas que vem a luta,

são dessas mulheres que a voz ecoa mesmo que sejam calmas e serenas.

A grande questão disso tudo é, por que não nos enxergam assim?

Não somos o que você deseja que sejamos…

Somos o destino que Nós escolhemos seguir.

FERNANDA EBLING

Mestre em Linguística e Transculturalidade pela UFGD. Sua paixão pelas letras e pela música vem do seu tempo de criança. Co-fundadora do Arrebol Coletivo, publicou o livro “Rabiscos que sufocam: palavras perdidas entre fumaça, whisky, sexo e solidão” (2013)

UMA FORTE FLOR NA CALÇADA

Dedico ao 8 de Março

Fechou os olhos e a porta

A rua revidou, deu na cara

Me diga, quem foi importa?

A sirene histérica do coração

Aos quatro ventos lançada

O pedido de socorro: Não!

O que guarda dentro da tua boca?

Menina Guria Moça Mulher Garota

Abra teu peito, canta a tua força

A cidade tatuada, da garganta a saída

Transeuntes aturdidos, a fala ardida:

Nenhuma violência de mim tira a vida!

Teu corpo é cor, dança traçada

Crimes contra mulher, como perdoá-los?

Ali ela nasceu: uma forte flor na calçada

REBECCA LOISE

Psicóloga e mestra em Psicologia, professora universitária e atua como psicanalista em consultório particular. Bailarina formada, escritora e poeta. Desde 2010 alimenta seu blog “De Sóis Noturnos” (www.rebeccaloise.blogspot.com).

O Sexo frágil…

Ser frágil é

se reinventar todos os dias.

Fazer mil coisas ao mesmo tempo.

é sorrir para o filho e o embalar mesmo cansada.

ter jornada dupla de trabalho e não ser reconhecida.

Não ter vergonha de chorar por amor.

Perdoar e acreditar que vale a pena recomeçar.

Gerar um filho sozinha e ser chamada de mãe solteira.

Saber representar mil papéis.

Ser persistente nos sonhos.

Ser criativa e encantar usando o mesmo vestido.

Se fingir de submissa enquanto enfeitiça.

Se amar do jeito que é.

Se conquistar todos os dias.

Ser mulher é se fingir de frágil e conquistar o mundo.

ANA LÚCIA PIETRAMALE EBLING

Advogada e Proprietária do Escritório Gaúcho de Contabilidade. Escreve no blog www.lasoletudine.wordpress.com

A Renascida

De mim, rosas brotaram

Quando, ao entardecer de um dia

Quiseram apagar minhas vestes

Quiseram apagar meus traços

Quiseram apagar meu corpo

Quiseram apagar minha voz

Quiseram apagar minha (foto) grafia

Quiseram apagar minha grafia

Quiseram apagar minha (geo) grafia

Quiseram apagar meu nome

Quiseram apagar minha alma

Quiseram apagar minha (bio) grafia

Quiseram, quiseram, quiseram

Quiseram apagar qualquer vestígio de mim

Queimar meu perfume

Me virar noite sem lume

Até NADA sobrar

Mas eu sou flor que nasce em pedra

Sou pássaro que plaina em tempestade

Aqui estou, em rosas, renascida

MARIA GONÇALVES IBANHES

Doutora em Teoria Literária (UNESP São José do Rio Preto). Publicou os livros “Cor-de-rosa e carmim” (2002) e “O Sagrado Feminino” (2013).

Mulher brasileira

Mulher índia, de pele trigueira,

Mulher negra, faceira,

Rebolando as cadeiras.

Mulher branca,

Sem ginga nas ancas.

Três cores, três tipos, três raças,

Construíram a Nação,

E apesar das trapaças,

Espalharam a graça,

Por este torrão!

Olhos amendoados,

Passinhos miúdos,

Cabelos pretos escorridos

E sorriso escondido.

Este é o retrato falado

De uma mulher diferente

Que veio depois.

Sou gosto exigente

Incorporou-se ao da gente

Com o bolinho de arroz!

Mulher quente,

Fogosa e valente!

É este o perfil!

Mulher loira, mulata,

Índia ou morena,

Valendo a pena

Ser mulher no Brasil!

ODILA SCHWINGEL LANGE

advogada, fundadora da Academia de Letras de Dourados, poetisa e cordelista. Publicou, entre outros, os livros “Folclore Ou Folclore?” (1996), “Mulheres” (2008), “Rodeio de versos” (2014) e “Dourados 80 Anos Versos, Fatos & Gente” (2015).

Ser mulher…

Ser mulher…

É antes de mais nada, ser filha de Deus, com certeza.

Pois sente a sua presença em toda a sua grandeza.

Nas pequenas coisas ou nos grandes acontecimentos,

Sabe que Deus está nos seus atos e nos seus pensamentos.

Ser mulher…

É caminhar com certeza, mesmo com dúvidas no coração.

Pois o caminho leva para uma busca que nunca será em vão.

E as dúvidas, ao andar buscando o sentido verdadeiro da vida

Vão se dissipando e dando lugar ao correto destino na sua lida.

Ser mulher…

É sorrir mesmo chorando, com o coração sangrando de aflição

Para ajudar quem sofre, sem demonstrar a dor ou humilhação.

É chorar de alegrias compartilhando conquistas e vitórias,

Depois de muitos esforços solitários para chegar às glórias.

Ser Mulher…

É ser forte, mesmo sabendo que às vezes é muito fraca

Para resolver um problema que de repente lhe ataca.

É saber contornar o problema com sabedoria e paciência

Pedindo a Deus sempre mais amor, coragem e sapiência.

Ser Mulher…

É agradecer a Deus pela vida, pelos dons, pela salvação,

Pelo ar que respira, água que bebe e o amor no seu coração.

É agradecer pelos pais, avós, irmãos e filhos diariamente,

Pelas bênçãos recebidas e pela espera, silenciosamente.

Ruth Hellmann

Nasceu em Erechim (RS) e está em Dourados desde a década de 80. É membro fundadora da Academia Douradense de Letras (ADL). É autora de 14 obras infantis, dois livros de poesias para adultos e 19 cordéis e participação em dezenas de Antologias poéticas.

Natural de Cascavel (PR), artivista e co-fundadora do Coletivo Ofusquina, também participa como cantora do grupo de estudos de músicas indígenas Veraju. Como artista visual, realizou exposições no Sesc Caiobá em Matinhos (PR), na mostra Conexões, em 2012. Trabalhou como figurinista em teatro na peça “Requeer” e em cinema na série “Guateka”, que será apresentada na TV Brasil. Atualmente mora em Dourados, onde cursa Artes Cênicas na UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e participa como artista residente no Casulo – Espaço de Arte e Cultura.