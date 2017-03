Espaço “Mulher de Poesia” no Shopping Avenida Center

DIVULGAÇÃO

O Shopping Avenida Center inaugurou o espaço “Mulher de Poesia”, fica aberto ao público até o dia 31 de março, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos das 14h às 20h.

O espaço todo decorado com muito requinte e glamour, convida os visitantes a entrarem no universo da força feminina através da exposição de poemas que exaltam a força, a delicadeza e a importância da mulher no dia a dia.

As obras ficam por conta de grandes nomes da poesia douradense como Odila Lange, e também pela nova geração de poetizas, representadas por Nery Fernandes, Joana Medeiros, Edilaine Ortiz e Fernanda Ebling.

As poesias retratam as várias faces da mulher, exaltando sua lealdade, os desafios que precisam superar, sua beleza, suas obras, suas multifunções, como mãe, esposa, trabalhadora, dedicada, protetora.

O espaço é um convite para um delicioso mergulho no universo feminino.

Venha embriagar-se da mais pura e bela poesia douradense. Prestigiar as obras dos artistas locais, e encantar-se com a beleza tão pura e simples do universo feminino!

SERVIÇO

Espaço Mulher de Poesia

Shopping Avenida Center – Corredor do Supermercado Abevê

Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h; domingos: 10h às 20h