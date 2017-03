Escritora Isloany Machado lança romance em Dourados

“NAU DOS AMOUCOS” é o resultado da atuação, paixão e conhecimento em psicanálise da autora, e também de uma mistura de histórias reais e inventadas

A escritora e psicalanalista Isloany Machado lança seu primeiro romance, “Nau dos amoucos”, amanhã, às 17h, no Soneto Café, em Dourados. No livro, Inácio, um homem de cinquenta anos que acaba de enterrar a mãe, consumida pela loucura, questiona: “Em que o amor é diferente da loucura?”.

Esta morte faz com que ele seja lançado na roda do tempo. Até ali, passara a vida preso em fendas temporais, dividido entre amores presentes e passados. Ao reencontrar um amor suspenso há anos, o sentimento que estava congelado começa a derreter e toma sua vida de forma que sua velha casca já não lhe cabe mais. Os dois acontecimentos fazem com que se depare com a pergunta sobre seu desejo, e terá que se haver com isso, reescrevendo uma nova história.

“LITERACURA”

Isloany Machado nasceu em Sorriso, interior de Mato Grosso, e reside em Campo Grande desde os 17 anos, quando veio cursar a faculdade de Psicologia. Hoje, aos 33, é psicóloga clínica, psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano – Fórum MS. Especialista em Direitos Humanos pela UFGD e em Avessos Humanos pelo Ágora Instituto Lacaniano, e mestre em Psicologia pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Mas o seu interesse pelos livros e por psicanálise começou na infância. “Minha mãe é professora aposentada e sempre ganhava livros das editoras. Meu pai foi vendedor de livros por um bom tempo. A casa sempre teve bastante livros, mas foi na adolescência que eu comecei a escolher o que gostaria de ler. A escola teve uma importância muito grande no incentivo à leitura. Eu guardava dinheiro do lanche pra comprar livros nos sebos. Gostava de José de Alencar e li muitos do Machado de Assis (das duas fases), meu preferido dele é memórias póstumas. Com a leitura de Cecília Meireles e Clarice Lispector descobri a psicanálise e fiz psicologia. No mestrado de psicologia me reaproximei da literatura”, afirma ela, que aprecia as obras de José Saramago, Graciliano Ramos, Albert Camus, Marguerite Duras e especialmente Gabriel Garcia Marquez.

Ela começou a escrever quando tinha entre 9 e 10 anos de idade, quando sua mãe a presenteou com um diário. “Esses tempos, 2016, relendo as coisas ali, me deparei comigo mesma dizendo: ‘estou escrevendo um livro’. Eu não sei o que aconteceu com esse livro, se ele realmente começou a ser escrito. O fato é que descobri que já estava em mim o desejo de escrever”, recorda.

Isloany afirma ainda que a literatura sempre salvou sua vida. “Comecei a escrever pra valer mesmo em 2012, durante o mestrado, porque aliviava da escrita acadêmica, na qual nossa subjetividade não pode aparecer muito. Na mesma época um primo meu escolheu partir desta para uma melhor e foi muito duro para todos. Nos dias em que aconteceu, estava lendo ‘Água Viva’, de Clarice Lispector, e foi quando escrevi a primeira crônica. Foi um alívio. Depois disso não consegui mais parar, pois descobri que a literaCura. Fiz um blog e comecei a postar semanalmente”, conta.

No final de 2012 ela ganhou um concurso literário que a motivou a publicar um livro, intitulado “Costurando Palavras”. Dois anos depois, publicou “Em defesa dos avessos humanos: crônicas psicanaliterárias”.

A autora mantém o blog www. costurandopalavras.com.br.

SERVIÇO

O Soneto Café fica na Rua Dr. Camilo Hermelindo da Silva nº 850, Centro.

“NAU DOS AMOUCOS”

DIVULGAÇÃO

Enquanto olhava longe, Inácio pensava que a mor­te é sempre a mesma piada sem graça que faz, como que por feitiço, o tempo parar. Há um outro tempo, diferente da pressa com que os carros passam lá fora, sem nem lembrar que o instante é, ao mesmo tempo, curto e infinito. Nesse período, as mãos dos que ficam, dormem de olhos abertos; os braços rasgam o vento para sentir dor; os dedos buscam a todo custo furar os olhos do tempo; as unhas rasgam a carne da vida que restou; ouve-se um eco no ouvido, uma espécie de surdez temporária, árida, ardida; a língua se endurece como se fosse uma velha roupa esquecida no varal há dias. É uma dor que será curtida no tempo, e pare­ce infinita até que acabe, mas acontece que não acaba nunca, só perde a cor, como uma roupa esquecida no varal de uma casa abandonada há anos.

“Nau dos amoucos”. Isloany Machado. Editora Metamorfose. 166 páginas. R$ 35,00.