Escritora aquidauanense Raquel Anderson lança primeiro livro no Rio de Janeiro

“OSWALDÃO, OBSÉQUIOS PANTANEIROS” traz contos e poemas inspirados em memórias sobre o pai dela

Na próxima quarta-feira (15), das 18h às 21h, o Centro Cultural Justiça Federal do Rio de Janeiro (Avenida Rio Branco, 241, Centro) estará aberto para um evento de grande importância para Mato Grosso do Sul: a aquidauanense Raquel Anderson lançará o seu primeiro livro, “Oswaldão, Obséquios Pantaneiros”. Com isso, os grandes centros de irradiação nacional da cultura incluem em suas estantes mais uma obra da produção literária sulmatogrossense, como já aconteceu com Manoel de Barros e Raquel Naveira, entre outros.

O livro traz, em 124 páginas, contos e poemas inspirados num personagem real, Oswaldão, pai da autora. Ele viveu e morreu inebriado pelo fascínio das coisas e gentes pantaneiras, derramando ensinamentos e histórias saborosas, ilustrados por linguagens únicas e bem pitorescas, próprias da singularidade de quem mora neste santuário ecológico que é um dos patrimônios da humanidade.

“Meu pai e os homens pantaneiros viveram nessas regiões há mais de 50 anos, quando nem sonhava com o advento da tecnologia. Tinham uma simplicidade na maneira de falar e cuidar das pessoas. E foi aí que eu comecei a extrair o melhor e o que tem de mais delicado neles, apesar de todo jeito rude, de uma pessoa que viveu nos moldes antigos. Desse modo, o livro tem um viés antropológico e geográfico. Trata de cultura pantaneira”, define a escritora nesta que é sua primeira cria literária.

Historiadora, amante de antiguidades, preserva pertences e legados familiares, Raquel relata seu processo de criação com grandiosa demonstração de amor e aptidões para o ofício literário, atribui às simplicidades da vida suas maiores inspirações: “Fiquei ouvindo a barulheira que a saudade tinha, fui para Aquidauana, refiz seus trajetos, procurei os bares, ouvi histórias, arranquei das minhas memórias inspiração, força e emoção, poetizei, rimei e recheei com muito humor causos e estórias, fui fiel a sua autenticidade, me doei inteiramente e pretendo unicamente deixar o legado do que é um autêntico homem pantaneiro”.

Ela considera os livros uma das maiores invenções e delicadezas já produzidas pela humanidade, pois, através deles, o homem aprende, inventa, reinventa, reinventa-se, auxilia, expressa-se, adquire saberes científicos, literários e em todos os segmentos do conhecimento humano.

Antes mesmo de estrear nas estantes, Raquel, de 52 anos, já estava na agenda de leituras em Mato Grosso do Sul, com suas crônicas e artigos públicos em sites e jornais do Estado.

A visibilidade de sua produção atravessou as divisas estaduais e chegou a outros centros. Antes mesmo de por em prática a ideia de escrever o livro, foi chamada para participar de um concurso nacional de poesias que comemorava os 50 anos de carreira e 70 de idade da intérprete Maria Bethânia. Seu poema “Menina de Trancinhas” ficou entre os 25 selecionados para fazer parte da coletânea “Poesia Para Maria”. Foi o passe-livre para mais um produto guaicuru ganhar espaço nas melhores estantes nacionais.