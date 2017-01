Escola do Sesi triplica estrutura em Campo Grande para 2017

DIVULGAÇÃO

Com um ensino diferenciado e por um preço acessível, a Escola do Sesi de Campo Grande iniciou o ano de 2017 com o triplo de matrículas em relação a 2016. O crescimento é resultado da mudança estrutural na unidade do Sesi na Capital, com a ampliação do número de salas de aula de quatro para 11, o que permite atender mais alunos interessados em uma formação inovadora, tecnológica e empreendedora, enquanto os valores das mensalidades comprovam que um ensino de qualidade não precisa ser caro.

“Em razão do antigo número de salas, a Escola do Sesi de Campo Grande encerrou o ano de 2016 com 113 alunos de 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II e 1ª série do Ensino Médio, mas, com a ampliação, aliada as estratégias pedagógicas e tecnológicas, já estamos com 287 alunos matriculados e a expectativa é começar as aulas com 300, tudo por causa do ensino diferenciado que oferecemos e por um preço acessível”, afirmou a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz.

Nas sete escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande, há vagas remanescentes e as matrículas podem ser feitas em qualquer período do ano, mas é importante ficar atento para o início do ano letivo, que será no próximo dia 6 de fevereiro em todas as unidades do Estado. “Também há um limite de alunos por turma, uma forma de assegurar que cada um deles tenha a atenção do professor e aumente seu rendimento em sala de aula, por isso, é recomendado aos responsáveis garantir a vaga o quanto antes”, emendou Simone Cruz.

Na Capital, são oferecidas 189 vagas – 240 para o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, e 90 vagas para o 1º e 2º ano do Ensino Médio. Entre os recursos pedagógicos oferecidos pela Escola do Sesi aos alunos do Ensino Fundamental II estão os conceitos de robótica, com Lego curricular EV3, aliados aos conteúdos básicos. O empreendedorismo passa a ser direcionado para o protagonismo juvenil e iniciativa de visibilidade e entendimento do mercado de trabalho.

Além de plataformas de apoio para a matemática – Mangahigh, para português – Aprenda Mais, objetos 3D de aprendizagem – XD Education, que possibilita novas estratégias de ensino e aprendizagem por meio de soluções tecnológicas. Para 2017, o Sesi estará implantando agenda online e a plataforma Guten News para enriquecer o desenvolvimento da leitura preditiva e interpretativa.