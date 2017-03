Erros de arbitragem ajudam, e São Paulo goleia o Santo André

Do UOL, em São Paulo

Rivaldo Gomes/Folhapress

Em uma tarde de arbitragem polêmica no Morumbi, o São Paulo manteve o conforto na liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Beneficiado pelo erro do trio comandado por Luiz Flávio de Oliveira em dois gols, o time comandado por Rogério Ceni goleou o Santo André pelo placar de 4 a 1, com gols de Cícero, Cueva, Luiz Araújo e Gilberto.

Os erros da arbitragem ocorreram no primeiro e terceiro gols da equipe tricolor. Cícero abriu o placar, com apenas 5min de jogo, em posição irregular (2,13m adiantado, mais precisamente). Na etapa complementar, aos 30min, a bola desviou no braço de Luiz Araújo antes de balançar as redes.

Além dos dois gols irregulares, o São Paulo, que dominou completamente a primeira etapa e acordou novamente na parte final do jogo após as entradas de Thiago Mendes e Wellington Nem, contou com mais uma boa exibição dos setores mais ofensivos para alcançar os 14 pontos – são quatro de vantagem em relação ao Linense, vice-líder do Grupo B.

O Santo André, em contrapartida, permanece com apenas seis pontos, na terceira posição do Grupo C.

Agora, o São Paulo volta a se concentrar na Copa do Brasil, antes de encarar o clássico com o Palmeiras, no próximo final de semana. Na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), a equipe comandada por Rogério Ceni encara o ABC-RN, novamente no Morumbi.

VELHOS PROBLEMAS

O sistema defensivo do São Paulo voltou a preocupar o torcedor neste domingo. O lance do gol do Santo André, anotado por Leonardo, contou com a falha de diversas alas do time do Morumbi. Primeiramente, o posicionamento na bola aérea, com Buffarini perdendo a disputa. Por fim, Sidão deixou a bola escapar nos pés do jogador adversário.