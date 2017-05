Encontro homenageia personalidades femininas durante a 53ª Expoagro

RECONHECIMENTO às contribuições de Maria Antônio Dias Campos de Carvalho, Akemi Higashi Iguma, Lidia Maria Ferreira, Beloni Maria Zambiazzi Picolo e Maide Eberhart foi feito no 2º Encontro Mulheres de Negócios

DIVULGAÇÃO

Na noite de segunda-feira (15), cinco mulheres sul-mato-grossenses foram homenageadas durante o 2º Encontro Mulheres de Negócios, realizado na 53ª Expoagro, nessa segunda-feira (15), em Dourados. A homenagem foi feita a Maria Antônio Dias Campos de Carvalho, Akemi Higashi Iguma, Lidia Maria Ferreira, Beloni Maria Zambiazzi Picolo e Maide Eberhart, pela contribuição social, política e econômica dessas mulheres com trajetórias de vida voltadas ao crescimento dos negócios na família ou mesmo para o trabalho assistencial à comunidade local. O Encontro foi realizado pelo Sindicato Rural de Dourados em parceria com o Sebrae e Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED).

O encontrou contou com a palestra “Mulheres e suas conexões: eu, você, nós e eles”, comandada por Maristela França, diretora técnica do Sebrae/MS. Maristela abordou sua trajetória profissional e debateu o empreendedorismo no universo feminino, especialmente no caso das mulheres do agronegócio. “A mulher não está ocupando o lugar do homem, mas sim conquistando um espaço que o mundo precisa que ela ocupe”, disse. Segundo números do Sebrae, no Mato Grosso do Sul 52% das novas empresas são abertas por mulheres – a média nacional é de 50%. Hoje, são mais de 103 mil mulheres empreendedoras no Estado, sendo que a maior parte delas está concentrada no comércio.

HOMENAGENS

Dentre as homenageadas, Maria Antônio Dias Campos de Carvalho recebeu a honraria por sua atuação nos negócios da família. Paulista de Estrela D’Oeste, sempre morou em Mato Grosso do Sul. Casada com Ricardo Goulart Filho e mãe de três filhos, sempre trabalhou com seu pai e irmãos nos negócios da família, cuidando da parte financeira do grupo, que atua no ramo agrícola e pecuário, além de ajudar nos negócios do marido, que atua na área da pecuária de elite de corte. A homenageada é graduada em Direito, pós-graduada em Direito Processual Civil e possui MBA em Formação Geral para Executivos.

A paulista da cidade de Bastos, Akemi Higashi Iguma também foi uma das homenageadas. Akemi veio para Dourados morar com seus pais após concluir seus estudos em Araçatuba. Em Dourados, casou-se e teve três filhos e hoje é avó de sete netos. Akemi sempre teve uma vida de trabalho intenso, seja ajudando a família na fazenda, seja nos trabalhos filantrópicos da Casa da Amizade, que é a Associação de Senhoras de Rotarianos e companheiras voluntárias. Foram mais de 40 anos de ações sociais em prol da comunidade Douradense. Akemi foi vice-presidente do Lar Santa Rita na gestão de Afife Maksoud Bussuan, e foi presidente da Pestalozzi de Dourados, sendo uma das responsáveis por conseguir a construção da sede própria da entidade. Ativa nas atividades filantrópicas, Akemi ainda desenvolve um trabalho social na Vila São Braz com adolescentes gestantes e suas famílias.

Outra personalidade homenageada foi Lidia Maria Ferreira. Formada em História pela PUC de São Paulo, casada com Jorge Ferreira Filho, Lidia veio de São Paulo para dar continuidade ao trabalho no setor agropecuário que já desenvolvia no estado vizinho. Ela foi a primeira professora com diploma de curso superior na Escola Rural de Iguatemi, localizada na propriedade rural do casal. Lidia atuou fortemente no setor pecuário, sempre participando dos programas de melhoramento genético do rebanho, principalmente no controle de dados, tanto técnicos quanto financeiros, buscando melhorar a performance dos indicadores da propriedade rural. Hoje a homenageada é a administradora da propriedade rural da família.

A paranaense de Pato Branco, Beloni Maria Zambiazzi Picolo, conhecida como Bêlo, também foi homenageada. De origem humilde e orfã de mãe desde muito cedo, precisou trabalhar como empregada doméstica para concluir o segundo grau. Mudou-se para Dourados e casou-se com Mario Picolo com quem teve dois filhos e hoje tem três netas. Em 1994, um acidente deixou o marido tetraplégico e Bêlo precisou tomar as rédeas da família. Atualmente, dez anos depois do falecimento do marido, Belô tem um trabalho de destaque em sua propriedade, localizada em Nioaque, a Fazenda Bêlo, com referência em cria, recria, engorda e semi-confinamento, com abate de animais precoces e com uma lotação acima da média nacional. Sua fazenda ainda conta com um trabalho de conservação do meio ambiente, com contenção de águas fluviais, recolhimento de ossos de animais mortos, limpeza e desinfecção frequente em todos os bebedouros e destinação específica ao lixo produzido.

Por fim, outra homenageada da noite foi Maide Ederhart, gaúcha de Santa Rosa, que está há 42 anos em Dourados. Desde os tempos de solteira tem a vida ligada ao campo. Quando casou veio morar em Dourados e ajudava o marido na propriedade rural como cozinheira nos períodos de colheita. Mãe de 3 filhos, Maide chegou a trabalhar como costureira profissional para complementar a renda familiar. Hoje, com os filhos criados e de volta a vida no campo, sua família administra a propriedade rural focada na produção agrícola.