Emmanuel Marinho faz apresentações gratuitas na quinta-feira em Caarapó

Divulgação

O poeta Emmanuel Marinho realizará três apresentações gratuitas em Caarapó, na próxima quinta feira (23). Duas são exclusivas para alunos e professores: pela manhã na Escola Municipal Antônio de Carvalho e à tarde na Escola Municipal Indígena ÑANDEJARA, Aldeia Te’Ýikue. A terceira será aberta a toda a comunidade, a partir das 19h30, no anfiteatro do Simted à Rua Arcênio Cardoso nº 1121.

Contemplado pelo FIC 2016, o projeto “Um Poeta na Cidade”, já visitou, desde dezembro, os municípios de Jateí, Laguna Carapã e Itaporã e até abril finaliza o projeto visitando mais três municípios de MS: Caarapó, Maracaju e Ponta Porã.

Levando sua poética para essas cidades de Mato Grosso do Sul, o Poeta Emmanuel compartilha com o público momentos únicos do universo luminoso das palavras e dos encantamentos.

Em cada uma das cidades, são realizadas apresentações do Espetáculo “Com a Palavra, o Poeta!”, em escolas públicas e uma para toda a comunidade.

“Com a Palavra, o Poeta!” é um espetáculo quase autobiográfico, um “Teatro-depoimento” generoso de boas histórias, contundentes ou plenas de doçura.

Emmanuel é um encantador de palavras: contando histórias e cantando sua terra, canta as cidades que nos habitam, personagens, cores, desenhando a identidade cultural de um povo e de um lugar. Com diferentes arquiteturas — sempre valorizando suas raízes culturais — alcança uma dimensão universal com a sua arte e proporciona momentos de puro lirismo e humor sutil, com sua maneira própria de brincar com as palavras (uma de suas marcas pessoais). Um espetáculo interativo que dialoga, dá voz ao público e encanta a todos. Pura poesia!

“Um Poeta na Cidade” conta com o investimento do Governo do Mato Grosso do Sul, através do Fundo de Investimentos Culturais- FIC e da SECTEI, com apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal de Caarapó.

“CANTOS DE TERRA” foi o primeiro livro impresso de Emmanuel Marinho, publicado em 1981 e nova edição em 2016. Composto por 23 poemas, inclusive o antológico “Índia Velha”, o autor faz uma viagem por campos, índios, cidades, luas, o homem e sua nudez. Um canto sem limites para exploração, em uma poesia que passeia por microcosmos do sangue e da dor da América Latina, buscando algum olhar que possa ser o melhor lugar do mundo. O livro foi selecionado para o vestibular da Universidade Federal da Grande Dourados em 2016, e merece ser lido.