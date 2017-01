Em visita a bairros Délia ouve os principais pedidos da população

Divulgação

Preocupada principalmente com a situação de ruas, bueiros com falta de manutenção e outras situações que, além de prejuízos podem provocar acidentes, a prefeita Délia Razuk tem visitado constantemente os bairros de Dourados e verificado pessoalmente os pontos onde são necessárias ações de extrema urgência.

Na manhã de quinta-feira a prefeita esteve na região do Jardim Santa Maria e do Jardim Maracanã. Acompanhada do secretário de Infraestrutura, Tahan Sales Mustafá, ela conversou com a população, ouviu as principais reivindicações e aquilo que as pessoas gostariam que fosse solucionado de imediato.

A prefeita pediu ao secretário para que faça um estudo sobre os problemas apontados pelos moradores e viabilize meios para atender, já que grande parte das questões levantadas compromete a segurança, principalmente quando se fala em buracos nas vias públicas e sistema de rede pluvial danificado.

Exemplo disso é a Rua Nely Todeschini, no Santa Maria. A prefeita Délia percorreu a via e ouviu que o problema ali é antigo e ninguém resolveu até agora. Por várias vezes, em administrações anteriores, foram feitos reparos, mas a situação continua crítica. Délia conversou com o secretário e pediu uma solução definitiva.

Outra questão que a prefeita determinou estudos é sobre pequenos trechos de ruas no Jardim Maracanã, que ainda continuam sem pavimentação. Essa é uma das principais solicitações dos moradores e Délia, através de sua equipe de trabalho, vai verificar a possibilidade de completar esses trechos com o asfalto.