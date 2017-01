Em perseguição policial, traficante capota caminhonete carregada de maconha e foge

Em operação conjunta do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e da Delegacia Especializada em Narcóticos do Paraná (DENARC-PR), no final da tarde desse domingo (22) foi realizada uma apreensão com mais de uma tonelada de maconha.

Divulgação

A apreensão ocorreu durante bloqueio policial na MS-379, na região do Bocaja em Laguna Carapã. A equipe policial tentou abordar o veículo GM/S10 com placas do Estado do Paraná, mas o condutor empreendeu fuga. Imediatamente a polícia seguiu o veículo, que veio a capotar devido ao excesso de velocidade. O condutor empreendeu fuga em meio à vegetação e ainda não foi localizado.

Em vistoria no veículo, constatou-se que o mesmo estava carregado com cerca de 1091 quilos de maconha. Em checagem, a polícia encontrou os sinais de identificação do veículo adulterados, a perícia irá constatar se é produto de furto ou roubo.

Divulgação

A droga seria levada para Goiás. O caso foi registrado como tráfico de drogas na DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) de Dourados.