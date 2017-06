Em nota, Saúde comunica que vacinação ainda prioriza grupos

Divulgação

O secretário municipal de Saúde de Dourados distribuiu Nota Informativa nesta quarta-feira (7), onde explica os procedimentos adotados pela Prefeitura em relação à Campanha Nacional contra a Influenza. A Nota esclarece que continua sendo prioritário o atendimento aos grupos elencados pelo Ministério da Saúde, principalmente porque Dourados ainda aguarda o envio de 14% das doses programadas para a Campanha em âmbito local.

De acordo com o secretário, apesar de o Ministério da Saúde ter liberado, em nível nacional, a vacinação contra a Influenza para toda a população, em Dourados a Campanha segue atendendo os grupos prioritários até sexta-feira (9) e pretende iniciar o atendimento à população em geral a partir de segunda-feira (12), desde que o Município receba as doses que ainda faltam, por parte do Núcleo Regional.

Veja a Nota Informativa na íntegra:

Considerando o posicionamento do Estado de Mato Grosso do Sul que orienta a manutenção da vacinação dos grupos prioritários até o dia 09 de junho de 2017, conforme nota divulgada anteriormente pelo próprio Ministério da Saúde, e que ressalta que não enviará doses extras para o atendimento da população em geral, informamos que:

– o município de Dourados não recebeu ainda os 100% de doses da vacina, estimados para atender os grupos prioritários;

– foi solicitado junto ao Núcleo Regional o envio das doses restantes, mas até o momento não houve envio de nenhuma dose;

– Na segunda-feira, 05 de junho de 2017, as unidades que dispunham de doses da vacina fizeram na população em geral, conforme demanda o que levou ao esgotamento dos estoques rapidamente;

– Na mesma data recebemos o posicionamento do estado, que informou não dispor de doses extras e da importância da manutenção da vacinação dos grupos prioritários e que cada município deveria trabalhar com o estoque que dispõe e fazer suas definições conforme suas coberturas vacinais.

O município de Dourados, então:

Mantém a vacinação exclusivamente dos grupos prioritários até o dia 09 de junho de 2017, em unidades que ainda possuem vacina;

· Aguarda o envio pelo Núcleo Regional, dos 14% de doses restantes estimado para Dourados;

· Estará repondo as doses nas unidades de saúde assim que receber estas doses, que serão enviadas pelo estado;

· Abrirá a vacinação para a população em geral no dia 12 de junho de 2017, nas unidades de saúde que ainda tenham estoque da vacina.