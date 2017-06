Em Maracaju, 4ª etapa do programa MS Mais Seguro destina 17 viaturas para oito municípios

João Garrigó

O programa MS Mais Seguro que está em sua 4ª etapa contempla os 79 municípios de Mato Grosso do Sul com novas viaturas, garantindo até agora mais de R$ 76,3 milhões de investimentos. Nesta terça-feira (6.6) os secretários de Estado de Governo e Gestão Pública, Eduardo Riedel, e o de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, estiveram em Maracaju, onde entregaram 17 viaturas para oito municípios.

No evento, realizado durante a abertura da 49ª Expomara, José Carlos Barbosa disse que o MS Mais Seguro é sem dúvida nenhuma o maior programa lançado em um governo voltado para a área da segurança pública. “Devido ao momento de crise pela qual o Brasil passa muita gente não acreditava que teríamos esses investimentos, e o governo há pouco mais de um ano está executando o MS Mais Seguro. Até o momento, já foram entregues 755 armas, mais de 900 mil munições, quase seis mil equipamentos de proteção pessoal, além das reformas do projeto Mãos que Constroem”, frisou.

Já Eduardo Riedel salientou que o MS Mais Seguro está aplicando mais de 115 milhões na reestruturação de todas as instituições ligadas à segurança pública, exemplo do Corpo de Bombeiros que com este programa em 40 anos de Mato Grosso do Sul, nunca teve equipamentos tão modernos à disposição, proporcionando assim uma segurança ainda maior para os sul-mato-grossenses. “Também temos investimentos na saúde com a Caravana da Saúde, que realizou mais de 50 mil cirurgias, educação com a remodelagem de proposta educacional através da implantação das Escolas de Tempo Integral, que é uma semente lançada, sendo um desafio enorme para todos, mas com a determinação de transformar todos os setores do Estado”, enfatizou o secretário que no ato representou o governador Reinaldo Azambuja.

Na solenidade o vice-prefeito de Maracaju, Joares Sanches, que no ato representou o prefeito Maurílio Ferreira Azambuja, disse da importância do trabalho que o Governo do Estado está fazendo na segurança pública, proporcionando mais tranquilidade para população com aquisição de novas viaturas para as forças policiais. “O governador Reinaldo Azambuja tem feito um excelente trabalho, não só na área de segurança, mas também tem investido muito na saúde e educação”.

Foram contemplados com viaturas as cidades de Maracaju (4 viaturas, sendo 2 para PM, 1 PC e 1 Unidade de Resgate); Bela Vista (2 viaturas, sendo 1 PM e 1 PC); Bonito (2 viatura para PM); Caracol (1 viatura para PM), Guia Lopes da Laguna (1 viatura para PM), Jardim (3 viaturas, sendo 1 PM, 1 PC e Auto Bomba Tanque), Nioaque (2 viaturas, sendo 1 PM e 1 PC) e Porto Murtinho (2 viaturas, sendo 1 PM e 1 PC).