Em janeiro, CNH terá novo formato para inibir fraudes

Para inibir fraudes na Carteira Nacional de Habilitação, o Detran-MS testa há alguns meses um novo formato de CNH. Totalmente desenvolvida com tinta especial de segurança, itens de segurança e película protetora com fundo invisível fluorescente, a CNH deve ficar mais segura contra falsificação. O novo formato será impresso a partir de janeiro de 2017.

Devido a Resolução nº 598, de 24 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o novo modelo de CNH terá novo layout e requisitos de segurança para inibir fraudes. Para que não haja dúvidas, o Detran-MS informa que a Resolução do Contra altera apenas a formato da CNH, onde o atendimento continua o mesmo.

Com tinta especial de segurança, itens de segurança e película protetora com fundo invisível fluorescente. Também haverá os números de identificação nacional, que são o Registro Nacional e o Número do Espelho da CNH, além do número de identificação estadual, que é o número do Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach).

O Detran-MS ainda informa que os condutores que estiverem com a documentação válida não precisará fazer a troca logo de inicio, podendo fazer a troca apenas na renovação da CNH.

Carlos Augusto F. – Diário MS

Com informações do Detran-MS