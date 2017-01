Em Itahum, sitiante foi morto a paulada por causa de uma cerca

Osvaldo Duarte

Na noite de domingo (8) por volta das 21h, um homem de 64 anos foi assassinado com várias pauladas no distrito de Itahum, a cerca de 70 km do centro de Dourados.

De acordo com informações da Polícia, a motivação do crime seria uma desavença com seu vizinho por conta de uma cerca que havia sido instalada em divisa de um terreno de propriedade dele.

A vítima teria pedido para o vizinho retirar a cerca porque o atrapalhava a circular no local. O vizinho negou-se e disse que se removesse a cerca ele o mataria. Na manhã do domingo a vítima retirou a cerca com o auxílio de ferramentas.

Na noite de domingo, o homem, identificado como José Maria de Andrade, caminhava pela Rua Vicente Lopes de Azambuja quando foi atingido com uma paulada que o levou a óbito.

O Samu foi acionado, mas ao chegar ao local constatou-se que sitiante já estava sem vida.A Polícia conseguiu identificar o autor que ainda não teve seu nome divulgado.

Bárbara Ballestero

Diário MS