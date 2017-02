Em Fátima do Sul, proprietários de terrenos baldios são notificados

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fátima do sul publicou, através da Secretaria Municipal de Obras, viação e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Higiene e Saúde Pública, um edital de notificação referente aos terrenos baldios do município.

Os proprietários de terrenos do perímetro urbano terão o prazo de 30 dias para que providenciem a roçada e limpeza dos terrenos, considerando que a manutenção e limpeza dos mesmos contribuem para a melhoria da imagem urbana e positiva da cidade, além disso, a saúde pública fica garantida com a eliminação de criadouros de animais peçonhentos e de transmissores de doenças como o mosquito da dengue e da febre amarela.

O não cumprimento do referido edital no prazo estabelecido acarretará aos proprietários multa, de acordo com o parágrafo único do artigo 175 da Lei Municipal n° 235, de 22 de outubro de 1975.