Em encontro inédito, Sudeco reúne empresários e lideranças políticas em Nova Andradina

Isabelle Tanji

Natalho Cuer Na manhã desta sexta-feira (17) aconteceu na Prefeitura Municipal de Nova Andradina o encontro “Diálogo para o desenvolvimento da Região Leste de Mato Grosso do Sul”, organizado pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste (SUDECO) em parceria com a Prefeitura de Nova Andradina, anfitriã dos participantes.

O evento teve início às 9h e estiveram presentes à mesa diretora o prefeito Gilberto Garcia; o vice-prefeito Newton Luiz – Nenão; o ex-governador André Pucinelli; o senador Valdemir Moka; os deputados estaduais Renato Câmara e Márcio Fernandes; o vereador e líder do prefeito na Câmara Municipal, Ricardo Lima; o superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, o coordenador geral de fundos da Sudeco Agrício Braga e o superintendente Estadual da Funasa em Mato Grosso do Sul, Marco Aurélio Santullo.

Em sua fala, o superintendente Antônio Carlos Nantes, afirmou que a Sudeco tem buscado fazer um bom trabalho em parceria com o Governo Federal e que vem apresentando resultados positivos. “A Superintendência tem buscado fazer a sua parte. É apenas um braço do Governo Federal, mas tem a responsabilidade de atuar em 466 municípios, especialmente os pequenos. O Senador Moka e o ex-governador André Puccinelli também são figuras atuantes. Nova Andradina e o Centro-Oeste estão bem representados”, comentou.

No evento, o gerente do Banco do Brasil, Elvis Sitta apresentou os projetos da agência que, de acordo com ele, não tem como foco apenas grandes produtores, mas os pequenos também.

De acordo com Sitta, o banco percebeu a necessidade de mudança. “Desde novembro o cenário mudou e nossa atuação também. Nos aproximamos o banco com a classe produtora, os empresários e os produtores rurais. Nós percebemos que os processos estavam burocráticos e com isso inviabilizava a produção ou a abertura de empresas”, afirmou.

Quem esteve presente também, representando a agência do Banco do Brasil de Nova Andradina, foi o gerente Dilson de Moraes.

De acordo com o superintendente da Sudeco, Antônio Carlos Nantes de Oliveira, o Banco do Brasil falhou algumas vezes, porém, as mudanças realizadas deram resultado. “O Banco do Brasil é parceiro da Sudeco, mas deixou a desejar quanto ao atendimento de algumas solicitações. No entanto, as coisas já estão mudando. Eu sei que há aqui muitos empreendedores que se interessam pelo Fundo e eu lhes garanto que as operações serão mais rápidas”, afirmou.

E em seguida, completou. “Por qual motivo não investir na produção de peixes ou no cultivo de frutas? No ano passado, o Banco do Brasil armazenou quase R$ 3 bilhões por da falta de iniciativas. O Fundo tem juros baixos e está cada vez mais célere, vamos usá-lo”, enfatizou.

A atividade do Governo Federal foi concluída com a palestra do ex-governador André Puccinelli que orientou os gestores públicos municipais e os empresários presentes a formularem projetos para captação de investimentos que fomentem o desenvolvimento de ações socioeconômicas para a região leste de Mato Grosso do Sul.

“Fui prefeito e governador e sei das limitações orçamentárias que as administrações públicas passam para a realização de investimentos. Ter uma boa equipe que formule projetos é fundamental para captar recursos financeiros, ainda mais agora que temos uma Superintendência mais acessível e dinheiro disponível”, disse Puccinelli.

O prefeito Gilberto Garcia destacou a satisfação com o encontro. “A palestra foi um sucesso, reunimos vários prefeitos da região e a Sudeco está realizando um ótimo trabalho. Eles estão indo até os municípios para ver o que está acontecendo de perto e isso é muito importante. O trabalho do Antonio Carlos está sendo de grande relevância e fiquei muito satisfeito com o encontro “, afirmou.