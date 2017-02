Em Dourados, unidades de saúde são equipadas com desfibriladores

Divulgação

Nesta terça-feira (15) a Prefeitura Municipal de Dourados através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou a entrega de desfibriladores nas Unidades Básicas de Saúde. A Seleta foi a primeira unidade a receber o aparelho e a entrega foi feita pela prefeita Délia Razuk que estava acompanhada do secretário de saúde Renato Vidigal.

As 47 Unidades Básicas de Saúde da sede do município e dos distritos receberão os aparelhos, que já estavam disponíveis na Secretaria e que, são utilizados em situações de parada cardiorrespiratória, com a função de estimular o coração com dificuldades de contração.

“Quando uma pessoa chegar com parada cardiorrespiratória na unidade, os profissionais vão usar o equipamento que reconhece uma arritmia cardíaca e a reverte por meio do choque elétrico”, explicou o secretário Renato Vidigal.

Durante a entrega, os profissionais de saúde da unidade receberam um treinamento para o manuseio do desfibrilador ministrado por profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Com a entrega e capacitação realizada pela Prefeitura o secretário cita que será possível atender casos dessa natureza, com a possibilidade de, em tempo hábil, reverter o quadro do paciente, sem precisar encaminhá-lo para um hospital ou para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento).