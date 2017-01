Em Dourados, homem leva golpes de faca após discussão de casal

Osvaldo Duarte

De acordo com boletim de ocorrência, um homem de 34 anos foi atingido com golpes de faca depois de uma discussão de casal que ocorreu nesta quarta-feira (28), no Jardim Flórida em Dourados.

O casal estava em uma festa quando começaram a discutir porque o som estava muito alto. Segundo registro policial, após o início da discussão, o homem teria agredido a esposa com chutes e socos onde posteriormente a mulher pegou uma faca e o atacou com dois golpes na região das costas.

Populares socorreram o homem, que foi encaminhado ao Hospital da Vida e permanece estável. A mulher foi encaminhada para a Delegacia onde foi ouvida e logo após liberada.

Bárbara Ballestero – Diário MS