Em dois dias, Projeto ‘Diga Não ao Crime’ atende seis escola e mais de 700 alunos em Caarapó

Nos dia 18 e 19 de outubro de 2017, o projeto “Diga Não Ao Crime” desembarcou em Caarapó onde foram realizadas palestras em 6 escolas, sendo quatro na cidade de Caarapó e outras duas nos distritos de Nova America e Cristalina.

A coordenação da visita a Caarapó ficou a cargo do Tenente Alan Regis, que é o comandante da unidade da Policia Militar na cidade, tendo como palestrante o 1º Sargento Julio CT Arguelho, idealizador do projeto e que atualmente exerce a função de Assessor de Comunicação Social do 3º BPM em Dourados.

O projeto nasceu em setembro de 2015, onde a visão do idealizador era trazer adolescentes da faixa etaria dos 13 aos 17 anos, as consequências criminais advindas do envolvimento com as droga e por sua vez com o trafico de droga na região de fronteira, com a finalidade de inibir a iniciação criminal desse publico.

Durante as palestras são utilizadas diversas mídias que enfatizam a ação de criminosos na fronteira, a ação dos órgãos de segurança publica no combate ao narcotráfico na região, além das consequências do uso de drogas para a saúde física, psíquica e social do usuário.

Na manha da quarta-feira(18) foi minsitrado o projeto DNC na Escola Frei João Damasceno em Nova America e na Escola Joaquim Viana na cidade de Caarapó. No periodo vespertino foi a vez da escola Padre Ancheita no Distrito de Cristalina receber o projeto.

Já no dia 19, foram atendidos alunos da escola Moacir Franco, Escola Rui Barbosa e Escola Arcenio Rojas, todas na cidade de Caarapó.

No total o projeto atendeu mais de 700 pessoas nos dois dias de palestras, que teve uma receptividade muito boa por parte da direção, coordenação e direção das escola, além de prender a atenção dos alunos com assuntos apresentados de forma clara e dinamica pelo palestrante.

A palestra do DNC aborda assuntos como toxicologia, noções de autoridade, ação de grupos criminosos na fronteira, consquencias criminais e na saude do usuarios drogas licita e ilicitas e ação da Policia Militar no combate ao crime, principalmente o narcotrafico.

No final de cada palestra é apresentado um video institucional da PMMS com resultados operacionais de janeiro a agosto de 2017, bem como ações de cunho social, insentivando cada participante a conhecer mais um pouco da Policia Militar como opção de profissão no futuro.

O projeto DNC ja foi apresentado para mais de 7mil expectadores em diversas cidades do estado, e abre um novo ciclo de matriculas para escolas que queiram levar o DNC para seus alunos.

Para maiores informações os interessados deverão entrar em contato atravez do telefone 99624-6956 ou 3902-2575.

Conheça mais do projeto na Fan Page do Facebook www.facebook.com.br/projetodnc

(Sargento PM Arguelho – Assessoria)