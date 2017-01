Em coletiva à imprensa, secretariado de Délia Razuk vai ser anunciado hoje

Diário MS

Está marcada para hoje, às 16 horas, a coletiva de imprensa que vai anunciar oficialmente o secretariado que vai compor o primeiro escalão da Prefeitura de Dourados para os próximos quatro anos. O anúncio vai ser feito pela prefeita eleita Délia Razuk (PR), no antigo comitê de campanha, localizado na rua Ponta Porã.

A expectativa é que sejam oficializados os nomes anteriormente citados pela própria prefeita eleita, durante evento do TCE (Tribunal de Contas Estadual), realizado em Campo Grande, no final do mês de novembro. Já no próximo domingo (1º de janeiro), às 8 horas acontece na Câmara Municipal a solenidade de posse da prefeita e vice, juntamente com os vereadores eleitos e já diplomados.

Segundo informações de assessores ligados a Délia, nas últimas semanas foram definidos os nomes que faltavam para ocupar algumas secretarias, entre elas, a Secretaria Municipal de Cultura, que deverá ser ocupada pelo professor Gil Esper, que foi ex-coordenador de Cultura da UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) e da advogada Lourdes Beneducci, que deve assumir a Procuradoria do Município.

A Agetran (Agencia de Trânsito) pode ser ocupada por Juscelino Cabral, que na eleição de outubro terminou como suplente de vereador pelo PPS, mesmo partido do vice-prefeito Marisvaldo Zeuli. Na Secretaria de Fazenda será confirmado o nome do servidor público aposentado João Fava Neto. Já a futura Secretaria de Habitação (a ser criada oficialmente) ficará com o advogado Sérgio Henrique Pereira Martins de Araújo, que atualmente comanda a procuradoria jurídica da Câmara Municipal.

Na secretaria de Governo, será oficializado o ex-vereador Raufi Marques, que foi o coordenador da campanha eleitoral de Délia e responsável pela equipe de transição de governo. A Funsaud (Fundação Municipal de Saúde) ficará sob a responsabilidade de Albino Mendes, que também foi vereador e atualmente preside o PR no município. Também o ex-vereador Joaquim Soares deve ser confirmado para ocupar a pasta da Semsur (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos). O médico Renato Vidigal deve ser confirmado na Secretaria Municipal de Saúde.

A secretaria de Planejamento deverá ocupada pelo ex-prefeito José Elias Moreira. Também está confirmada a nova secretária de Educação, que será a professora Audrey Milan. Já a professora Denize Portollan assumirá a secretaria de Administração. Ela ficou de suplente pelo PR, pelo qual disputou uma vaga na Câmara Municipal. Na secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável deve assumir Rose Ane Vieira, que atuou como gestora do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A Secretaria Municipal de Infraestrutura ficará a cargo do engenheiro civil Tahan Sales Mustafá. Também confirmado Jânio Amaro na Funed (Fundação de Esporte de Dourados), onde trabalha atualmente. Permanecem ainda em suas funções o secretário de Agricultura Familiar, Landmark Rios e a secretária de Assistência Social, Ledi Ferla (os dois do PT).

Já a Guarda Municipal deve ser chefiada por Silvio Bernardo, conhecido como ‘Silvio da Guarda’. O Iman (Instituto do Meio Ambiente) ficará a cargo do arquiteto Fábio Luis da Silva, que também ficou como suplente pelo PEN, ao disputar uma vaga no Legislativo, nas eleições deste ano.

Com relação a Assecom (futura Secretaria de Comunicação) pode ser confirmado o nome de Elizabeth Salomão, que atualmente preside a Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

João Pires