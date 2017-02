Em Ceim, secretária de Educação oficializa abertura do ano letivo

A.Frota

A solenidade de abertura oficial do ano letivo nos Centros de Educação Infantil de Dourados aconteceu na manhã desta segunda-feira no Ceim Austrilio Ferreira de Souza, no Jardim Maracanã. A secretária de Educação, Audrey Milan Conti, participou representando a prefeita Délia Razuk, e saudou pais e alunos da instituição de ensino em nome de todos os demais Ceim’s de Dourados.

“Iniciamos este ano letivo com muita satisfação. Estaremos imbuídos, sempre, de portas abertas para atendê-los. Tenho certeza, que todos os professores farão um trabalho de excelência, com muito amor”, disse a secretária, antes de entoar cantigas de roda com as crianças no pátio da instituição.

Eliane da Silva Machado, que tem uma filha de dois anos no Ceim do Maracanã, falou de como o ano atual tem tido um tratamento diferenciado. “As mães tem recebido muito apoio, fomos bem recebidas aqui no Ceim, a limpeza ficou ótima. A prefeita tem cuidado neste primeiro momento da educação, da saúde. Está de parabéns”, disse.

Depois da solenidade, a secretária Audrey falou de como a Secretaria de Educação tem trabalhado para garantir que o déficit de vagas seja diminuído ano a ano. “Hoje temos todos os Ceim’s com as vagas preenchidas. Mas existe ainda um déficit de vagas que decorre de muitos anos. O que temos feito? Conseguimos diminuir bastante as vagas desta lista de espera e projetamos ainda mais em breve”, disse.

Segundo a secretária, a inauguração do Ceim do Jóquei Clube, que servirá de projeto-piloto para o período integral, terá montante de vagas que ainda não foram designadas, assim como a dos Ceim’s conveniados. Segundo a secretária, até o final do mês, mais mil vagas devem ser disponibilizadas para as crianças. “O objetivo da prefeita é que diminuamos significativamente a lista de espera por estas vagas”, disse.