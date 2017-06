Em Campo Grande, Copa Truck dá início à sua primeira decisão de taça

GE A segunda etapa da temporada inaugural da Copa Truck será realizada neste final de semana no Autódromo Internacional de Campo Grande, e com sabor de decisão. Das duas corridas programadas para domingo, sairá o campeão da Copa Centro-Oeste. A primeira tem largada prevista para as 10h05 (de MS). A SporTV3 transmite ao vivo as corridas.

Copa Truck em Campo Grande (Foto: Divulgação/Copa Truck)

O grid contará com três reforços e chegará a 20 trucks. Wellington Cirino e André Marques, com a equipe AM Motorsport, colocam a Mercedes na disputa. Além deles, Felipe Giaffone é outro forte nome que não estreou na capital goiana, no último dia 28, devido a outros compromissos.

Quem demonstra ansiedade em retornar a Campo Grande é o atual líder Roberval Andrade, da Iveco. Com 41 pontos, ele é seguido bem de perto por Regis Boessio, apenas um atrás, e por Beto Monteiro e Débora Rodrigues, ambos empatados com 38.

– O circuito é muito técnico e se parece bastante com o traçado de Londrina, com duas retas e curvas muito técnicas, que exigem muita sensibilidade do piloto na questão da aderência dos pneus.

O sábado abre com o terceiro treino livre a partir das 9h30, e dele os pilotos partem para a sessão de classificação que monta o grid de largada ao meio-dia. Às 13 horas, os seis melhores definem a pole no Top Qualifying.

INGRESSOS

Os ingressos continuam à disposição do público de Campo Grande e região nos postos Locatelli credenciados. Duas opções estão sendo oferecidas, ambas com a possibilidade de meia-entrada. O Fã Truck, válido para a arquibancada interna localizada no miolo do circuito entre as curvas 2 e 3, custa R$ 110,00. Dá direito à visitação aos boxes em horário determinado e um boné exclusivo.

O Arena Nação Truck é vendido a R$ 35,00 com acesso à arquibancada e entretenimento para a família. O torcedor também ganhará o vale-boné. Nos dois casos, o estacionamento dentro do próprio autódromo é gratuito.