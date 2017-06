Em Brasília, Takahashi reitera liberação de recursos financeiros para Batayporã

PMB

O prefeito Jorge Takahashi reforçou nesta semana, em Brasília, pedido para a liberação de recursos financeiros para Batayporã, para serem aplicados em obras de infraestrutura, saúde, educação e lazer.

O Chefe do Executivo Municipal cumpriu agenda em vários ministérios. Participou de audiências com o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, que representou o ministro Osmar Terra; com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, e ainda no FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), onde foram reivindicamos projetos para a educação. Esteve ainda com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, e com o ministro do Esporte, Leonardo Picciani.

Nas reuniões, foram abordados assuntos como projetos em andamento, captação de recursos para aplicação em drenagem urbana, como forma de resolver o problema causado pelas águas pluviais no município; pavimentação asfáltica, programas para aquisição de ônibus para transporte escolar e de equipamentos de informática; também na área esportiva, investimentos no setor social, entre outros que possam resultar em melhorias para a população batayporaense.