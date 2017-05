Em audiência, Renato Câmara defende centro multicultural em Dourados

Divulgação

Durante audiência pública na Câmara Municipal de Dourados na noite desta quinta-feira, dia 18, o deputado estadual Renato Câmara defendeu a construção não apenas de uma biblioteca, mas de um centro multicultural integrado, capaz de atender as exigências da modernidade. A audiência, com o tema “A Biblioteca que Queremos”, foi proposta pelo vereador Cirilo Ramão e reuniu vereadores e a comunidade escolar e cultural de Dourados.

Para Renato, Dourados precisa de um espaço muito além de uma biblioteca, mas que contemple a construção do conhecimento. “Que seja um local de busca de informação e de desenvolvimento do censo crítico e da cultura”, explica. Neste sentido, o deputado defendeu uma força tarefa para o planejamento desse espaço multicultural. “Os debates na audiência de hoje foram muito importantes para dar início a uma discussão e planejamento que resultem no modelo ideal”, ressalta.

Renato Câmara se colocou à disposição para ajudar a viabilizar os recursos para a construção do espaço. “Definido o modelo ideal a Prefeitura viabiliza o terreno e faz o projeto e nós vamos trabalhar para viabilizar os recursos. Já conversei com os senadores Waldemir Moka e Simone Tebet e eles têm intenção de colocar recursos para este espaço”, informou.

O deputado elogiou a iniciativa do vereador Cirilo de iniciar as discussões para a implantação desse centro de informação e cultural. Durante a audiência Renato respondeu vários questionamentos sobre a questão das bibliotecas em escolas públicas estaduais de Dourados e se colocou à disposição para ajudar a resolver os problemas apontados, envolvendo estrutura e pessoal.

Estava presente no evento Virgínia Bravo Esteves, coordenadora nacional do Sistema de Bibliotecas Públicas do Ministério da Educação, secretários municipais, dirigentes de entidades ligadas à educação e cultura, professores e alunos de escolas públicas.