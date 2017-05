Em 4 anos, investimentos do Governo em Aquidauana ultrapassarão R$ 80 milhões

REPASSES| Governo já investiu 40 milhões no município e projeta a aplicação de mais R$ 43,3 mi até 2018

Chico Ribeiro

O governo municipalista de Reinaldo Azambuja é uma realidade em Aquidauana, onde, em dois anos e quatro meses, o Estado investiu cerca de R$ 40 milhões em obras nas áreas de infraestrutura, habitação, educação e saneamento básico, além de custeio de serviços em saúde, e projeta para até 2018 a aplicação de mais R$ 43,3 milhões.

Uma das obras mais esperadas pela população, a pavimentação de 18,5 quilômetros da Estrada Parque Piraputanga-Camisão (MS-450), foi garantida pelo governador e está em processo de licitação pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), no valor de R$ 25 milhões, recursos assegurados via Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

O governador Reinaldo Azambuja anunciou um pacote de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em vias públicas de Aquidauana, totalizando cinco projetos em fase de elaboração, com investimento de R$ 4,454 milhões. Em processo de licitação, pela Agesul, a pavimentação da rodovia MS-442, entre o entroncamento com a BR-262 e o distrito de Taunay, no valor de R$ 13,804 milhões.

Esgotamento

Atualmente, a Empresa de Saneamento de MS (Sanesul) executa, com recursos próprios (R$ 2.826.702,35), a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no Bairro Alto, com a implantação de 14.045,89 metros de rede coletora e 679 novas ligações domiciliares. Nos últimos dois anos, a empresa investiu R$ 448 mil em serviços de manutenção e ampliação da rede de água.

Habitação

Também nesse período, o Governo do Estado entregou mais uma obra inacabada (restauração asfáltica de diversas ruas, no valor de R$ 1,037 milhão) e o residencial Jardim Aeroporto II, com 189 unidades, construído em parceria com o governo federal por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com investimento total, incluindo contrapartida do município, de R$ 19,6 milhões.

Mais quatro conjuntos habitacionais estão em execução, para serem entregues ainda em 2017, totalizando 97 unidades, beneficiando a comunidade do Assentamento de Indaiá e agricultores tradicionais. Do total aplicado em quatro núcleos (R$ 3.233.600,00), o Estado viabilizou R$ 2,919 milhões junto à Caixa Econômica Federal e participou com R$ 314 mil.

Educação

Alunos e professores da tradicional escola estadual Luiz Mongelli, localizada na saída de Aquidauana para o distrito de Camisão, estão comemorando a reforma do atual prédio, construído em 1.988, que se encontrava em condições precárias por falta de manutenção. O Estado executa a obra com recursos (R$ 762 mil) próprios, via Secretaria de Educação.

“Os pilares da varanda que circunda as salas e o forro estavam caindo”, conta o diretor da escola, professor Max Lima Albuquerque, que não se lembra da última reforma. “Acho que ocorreu há uns 15 anos”, diz. Além da reforma, que inclui troca do piso, revisão da parte elétrica e pintura, está em construção uma quadra poliesportiva coberta.

Reparos na escola Marechal Deodoro (sanitários e pintura do prédio) e reforma na unidade indígena Professor Domingos Marcos (instalações elétricas, rede de ar-condicionado, colocação de divisórias e pintura e adequações na estrutura do prédio), na Aldeia Bananal, já foram concluídos, ao custo de R$ 138,8 mil.