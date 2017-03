Elvis & Adriano vai tocar em show de Almir Sater, Renato Teixeira e Sérgio Reis

RUMO AO SUCESSO | Dupla de Nova Andradina abrirá o seu calendário oficial de shows deste ano com apresentação no especial “Tocando em Frente”, próximo sábado, no salão de eventos da Unigran

Divulgação

A dupla Elvis e Adriano, de Nova Andradina, irá abrir o calendário oficial de shows deste ano ao lado de três dos principais nomes da música sertaneja, Almir Sater Renato Teixeira e Sérgio Reis. O trio estará em Dourados no próximo sábado (18), no salão de eventos da Unigran, para o especial “Tocando em Frente”.

“Há um ano lançávamos o nosso primeiro EP e agora somos a dupla convidada para um show desse porte, com cantores que nos inspiraram e inspiram até hoje. Para nós é uma emoção indescritível, pois é o resultado do trabalho e do reconhecimento de toda uma equipe, de uma família”, descreveu Adriano.

Para Elvis, o convite demonstra que “a dupla está no caminho certo”. “Sempre nos colocamos em uma posição de humildade. Tudo que fazemos, nós fazemos de coração, pelo amor à música. Não é nada pra gente aparecer. As coisas simplesmente tem acontecido e estamos felizes com isso. É um presente de Deus”, afirmou.

Sobre as expectativas para o show em Dourados, Elvis e Adriano comentaram que o “frio na barriga é normal”, mas estão preparados. “Essa não será a primeira vez que dividiremos o palco ao lado de grandes nomes da música sertaneja. Graças a Deus, pouco a pouco temos conquistado nosso espaço e isso é muito gratificante”, frisou Elvis.

“Esse show em Dourados vem para coroar um trabalho iniciado há pouco mais de um ano, com a gravação do nosso EP, com muitos shows e passando pela participação em programas de rádio e TV de todo o país. Nossa vida é movida por desafios e nós gostamos muito disso, pois é o que nos motiva a sempre buscar fazer o melhor”, complementou Adriano.