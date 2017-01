Elizabeth II participa de 1º compromisso público desde o Natal

A rainha Elizabeth II visitou nesta sexta-feira (27), em Norwich (leste da Inglaterra), uma exposição sobre as ilhas Fiji, o seu primeiro compromisso público desde o resfriado de Natal que a obrigou a cancelar vários eventos.

Vestindo um longo casaco fúcsia com botões pretos e chapéu combinando, a soberana de 90 anos viu mais de 270 objetos, obras de arte e tapetes originárias do arquipélago do Pacífico.