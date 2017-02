Eliminado da Copa Verde, Sete volta olhar para Estadual e Copa do Brasil

EXPERIÊNCIA | Apesar da desclassificação, gestor diz que enfrentar equipes do nível do Ceilândia engrandece clube

Noé Faria

Uma das três competições que o Sete de Dourados disputa neste mês de fevereiro ficou para trás. A derrota por 3 a 0 para o Ceilândia-DF, sábado (11), evitou que o time chegasse à primeira fase para enfrentar o Luverdense-MT e agora as atenções se voltam para a sequência do Campeonato Estadual e mais um chamado “jogo mais importante da história do clube”.

A eliminação da Copa Verde não chega a abalar a estrutura do time. Pelo menos na visão do gestor Tony Montalvão. O Sete não disputaria a competição e a vaga só apareceu graças à desistência do Atlético-GO e valeu pela experiência de mais uma vez ter um confronto com equipes de outros Estados.

“Fizemos uma boa disputa, apesar da nossa preparação para esse início de temporada não ter sido o ideal pelos problemas que todos conhecem. Por muito pouco não ganhamos em casa e ontem [sábado] até tivemos chance de sair na frente no placar. Depois do gol adversário, o placar foi consequência da busca pelo empate”, analisa.

De acordo com o dirigente, a temporada do Sete segue agora com atenções voltadas para os próximos jogos do Campeonato Estadual e a preparação para o jogo da Copa do Brasil. Com apenas uma partida disputada – empate em 1 a 1 com o Naviraiense -, o Sete enfrenta o Águia Negra, em Rio Brilhante, na quarta-feira (15) e o Urso, em Mundo Novo, no domingo (19).

Em seguida, o Sete deve ter o esperado confronto com o Sport pela Copa do Brasil. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda não divulgou a tabela da segunda fase, mas a tendência é que o jogo acontece no dia 22, uma quarta-feira, em Recife.

“Será mais uma sequência de jogos e viagens com poucos treinos, mas infelizmente é o preço que pagamos por termos sido o melhor time do MS ano passado. Nossa torcida tem entendido isso e nos apoiado e esperamos que assim continue porque esse suporte é fundamental para buscarmos a classificação no Estadual e até sonhar em surpreender na Copa do Brasil”, diz o dirigente.

VOLTA E MUDANÇAS

O domingo foi de retorno do Distrito Federal e a reapresentação dos jogadores acontece nesta segunda. A programação prevê ainda treino na terça e, em seguida, viagem para Rio Brilhante. Para a partida, Mauro Marino aguarda a posição do departamento médico sobre os volantes Neto e Dornelles e ainda a regularização de Gauchinho, além da avaliação dos jogadores que viajaram para o Distrito Federal.

Com o zagueiro Binho e o atacante Mitú regularizados – ambos ficaram à disposição de Marino nos jogos contra o River-PI e Ceilândia -, o técnico pode aproveitá-los e mudar o time titular, descansando alguns jogadores.