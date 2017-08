Elias Ishy homenageia Comissão Pastoral da Terra pela luta no campo

Assessoria

O vereador Elias Ishy (PT) apresentou, por meio do poder legislativo douradense, uma Moção de Congratulações a Comissão Pastoral da Terra (CPT). A homenagem foi extensiva aos membros do grupo, pelo lançamento da publicação anual “Conflitos no Campo Brasil 2016”. Ishy ressalta que a CPT é uma ação pastoral da igreja, tendo sua raiz no Evangelho e como destinatários de sua ação os trabalhadores e trabalhadoras da terra e das águas.

O parlamentar lembrou que os dados de violência são tornados públicos desde 1985. A CPT, a partir daquele ano, assumiu a tarefa de registrar e denunciar os conflitos, contra os direitos, criando o setor de documentação, em 2013 sendo renomeado como “Centro de Documentação Dom Tomás Balduino”, responsável pela divulgação do relatório.

Em um ano marcado pelo retrocesso na democracia, o relatório destaca o maior número de assassinatos em conflitos no campo dos últimos 13 anos. Foi caracterizado também por uma série de medidas que afetaram diretamente povos e comunidades no campo, com a exclusão de autarquias que deveriam se preocupar com os direitos humanos, dando espaço à tentativa de desqualificação dos trabalhadores e dos movimentos sociais.

“Neste sentido, o trabalho que a CPT vem realizando é uma dimensão teológica”, afirma Ishy. Ele lembra a citação do relatório: “Deus ouve o clamor do seu povo e está presente na luta dos trabalhadores e trabalhadoras (Ex 3, 7-10). Diante do exposto, o vereador em nome desta Casa de Leis, parabenizou a todos os envolvidos na luta.