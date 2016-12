Educação integral começa com 12 escolas em 2017

O programa de educação em tempo integral do governo do Estado, denominado Escola da Autoria, está aprovado pela Assembleia Legislativa de MS. O objetivo é ampliar a jornada escolar para a formação integral de forma a executar a Política Estadual de Educação Básica.

De acordo com o governador Reinaldo Azambuja, a educação em tempo integral deve garantir o desenvolvimento das pessoas nos níveis intelectual, físico, emocional, social e cultural, a fim de construir um projeto coletivo, compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades locais. “A proposta de ensino integral está sendo estruturada de modo a dar mais qualidade para o ensino público do Estado”, destaca Reinaldo.

A partir de 2017, o governo vai implantar o projeto em 12 unidades nos municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Naviraí, beneficiando mais de 4 mil estudantes do ensino médio.

Segundo a Secretária de Educação, Maria Cecília da Motta, a nova formatação de ensino propiciará uma formação plena, com desenvolvimento de práticas e vivências a partir de um currículo diferenciado, que estimule o protagonismo e promova sujeitos autônomos, solidários e competentes.

O programa adotado no Estado segue modelo adotado em Pernambuco desde 2002 e tem objetivo de reduzir o índice de abandono e aumentar a aprovação dos estudantes no ensino médio da rede pública estadual. “Estamos chamando este modelo de Escola da Autoria, porque o objetivo é estimular o protagonismo juvenil em uma educação pautada no jovem e seu projeto de vida, que incentive as publicações de alunos e professores”, destacou a secretária.

Mais do que ampliar para nove horas o tempo de permanência dos jovens na escola, a proposta promove a formação para a vida, buscando ampliar as referências do estudante com relação a valores e princípios e desenvolve um conjunto pleno de competências cognitivas. “Na proposta, a organização curricular do ensino médio contempla a Base Nacional Comum e uma parte diversificada, garantindo a aprendizagem e o desenvolvimento dos alunos”, afirmou a professora Maria Cecilia.