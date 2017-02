Educação abre ano letivo convocando pais e alunos para ‘um 2017 diferente’

INTERAÇÃO | Administração propõe gestão compartilhada e convoca pais de alunos a participarem mais da escola

A.Frota

“Vamos fazer um ano de 2017 bem diferente. Estamos abrindo o ano letivo com uma proposta de gestão compartilhada. Desse processo queremos que participem, não só os alunos, diariamente nas salas de aula, como também todos os professores, diretores, coordenadores de escolas e dos Ceims (os Centros de Educação Infantil), mas, principalmente, os pais e as mães dos nossos estudantes”.

A afirmação é da secretária de Educação do Município, Audrey Milan, reforçando que essa é a filosofia proposta pela prefeita Délia Razuk para gestão dos assuntos locais. “A prefeita Délia quer um atendimento humanizado, onde as pessoas sejam valorizadas; por isso, estamos convocando a comunidade para ser parceira da Educação de Qualidade que almejamos para Dourados”, disse.

De acordo com a Secretaria de Educação, o ano letivo que começa nesta segunda-feira (13) vem acrescido de um contingente formado por cerca de 2.000 novos alunos. “Estaremos atendendo em torno de 26 mil crianças na Rede e para que fosse possível proporcionar esse acolhimento, contamos com um esforço coletivo de todas as Secretarias da Prefeitura, e da disposição da prefeita Délia para que esses alunos tenham as melhores condições de aprendizagem”.

Audrey Milan disse, ainda, que os compromissos assumidos pela prefeita serão cumpridos, gradativamente, como o atendimento integral dos Ceims, a implantação do cartão escolar, a distribuição dos kits personalizados, de acordo com as séries e do uniforme escolar. “Além disso, vamos estimular a participação da comunidade universitária nesse processo, através de convênios já firmados com a UEMS e a UFGD e portas abertas para as demais instituições de ensino superior que queiram ser parceiras desse novo momento”, anunciou.

A Rede municipal de ensino já está em atividades desde segunda-feira (6) passada, quando os professores foram recepcionados nas escolas, participaram da semana pedagógica, de preparação do ano letivo e a partir desta segunda (13) iniciam o contato direto com os alunos e familiares. “Criamos núcleos de formação itinerante que estarão oferecendo um acompanhamento permanente, dentro do atendimento humanizado que reflete o compromisso com as pessoas, assumido pela prefeita Délia”, informou a secretária, ao desejar boas vindas a todos os envolvidos nesse sistema.