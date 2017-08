Editora da UFGD realiza segundo lançamento coletivo de obras hoje

DIVULGAÇÃO

Nesta terça-feira (15), a Editora da Universidade Federal da Grande Dourados (EdUFGD) reunirá autores de diferentes áreas do conhecimento, de títulos publicados recentemente, para o II Lançamento Coletivo de Obras, que acontecerá no Cine Auditório da Unidade I, às 19h30.

Na oportunidade, cada autor fará a apresentação da obra de sua autoria, entre as quais está o livro comemorativo aos 10 anos da Editora, intitulado “A importância da leitura”. Compõem o livro textos escritos por vinte e três estudantes de cursos de graduação da UFGD, em forma de crônicas, contos e poesias, com a temática da importância da leitura na vida em sociedade.

Haverá também participação cultural do grupo “Coisa nossa… assim da terra”, formado por Gicelma Chacaroschi e Francisco Vilella, ambos servidores da UFGD, e Willian Grando, estudante da instituição, bem como exposição das obras publicadas pela Editora — incluindo e-books, livros impressos e cadernos acadêmicos (livretos didáticos para uso em sala de aula).

A primeira edição do evento foi realizada em 2016 e fez parte da agenda de comemoração do aniversário da Editora.

LANÇAMENTOS

Nesta segunda edição do evento, serão lançados os livros: “A importância da leitura: crônicas, contos, poesias”, publicação comemorativa de 10 anos da EdUFGD), de diversos autores; “História da educação, memória e sociedade”, de Reinaldo dos Santos e Alessandra Cristina Furtado; “Planos de reestruturação e expansão das universidades federais: o REUNI em Mato Grosso do Sul”, de Ana Maria da Silva Magalhães; “Memória ou esquecimento da educação escolar? Um itinerário da pesquisa de intervenção”, de Lincoln Christian Fernandes; “Industrialização e relações de produção nas fecularias de Mato Grosso do Sul”, de Ucleber Gomes Costa; “Povos indígenas em Mato Grosso do Sul: história, cultura e transformações sociais”, de Graciela Chamorro; “Os Kaiwá em Mato Grosso do Sul: módulos organizacionais e humanização do espaço habitado”, de Levi Marques Pereira; “Transfazer o espaço 2: ensaios sobre literaturas nômades em metamorfoses de espaços, tempos e sujeitos andarilhos”, de Jones Dari Goettert; “Fronteiras: quando o paraíso e o inferno moram ao lado. Identidades, imagens e gentes por entre Ponta Porã (Mato Grosso do Sul, Brasil) e Pedro Juan Caballero (Amambay, Paraguai)”, de Jones Dari Goettert; “Valoração ambiental pela metodologia emergética: subsídios às políticas públicas no Brasil”, de Mario Vito Comar; “Imprensa e ensino: catálogo de fontes para o estudo da história da educação mato-grossense”, de Adriana Aparecida Pinto; “Roteiro de aulas práticas da disciplina de análise de alimentos”, de Eliana Janet Sanjinez Argandoña; “Práticas de biologia celular”, de Marcos Gino Fernandes e “2010: o ano que não acabou para Dourados”, de Wilson Valentim Biasotto.

Para saber mais sobre as obras publicadas pela EdUFGD acesse: https://portal.ufgd.edu.br/setor/editora/catalogo.