Ebserh convoca novos cinco colaboradores para o HU-UFGD

As vagas serão preenchidas por profissionais aprovados em concursos públicos

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) convocou nesta terça-feira (23) mais cinco colaboradores, que vão atuar nas áreas médica e de assistência à saúde do Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD).

A convocação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e refere-se a candidatos aprovados em dois concursos realizados pela Ebserh com vagas para o HU-UFGD. Os editais estão publicados na seção 3, páginas 20 e 21 do DOU desta terça-feira.

Os convocados são: uma fisioterapeuta especialista em Terapia Intensiva, um médico especialista em Cirurgia Geral, uma nutricionista e dois enfermeiros.

Todos devem comparecer ao HU-UFGD no dia 29 de maio para a entrega de documentos e no dia 30 para exames médicos e admissional. No dia 1 de junho, haverá a recepção aos novos colaboradores, na sala da Unidade de Administração de Pessoal, ocasião em que será feita a leitura e a conferência do contrato de trabalho, a escolha dos horários de atuação, a assinatura do contrato de trabalho, a entrega da Carteira de Trabalho e Previdência Social, além de atividades de integração.

Os profissionais serão contratados pela Ebserh, empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O HU-UFGD fica localizado na rua Ivo Alves da Rocha, 558, Altos do Indaiá. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3410-3154.

