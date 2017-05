É AMANHÃ!!

A mais esperada festa gastronômica/musical de Dourados acontece amanhã, a partir das 11h30, no Clube Indaiá. A Feijoada de Outono ‘boavida’ chega à décima quinta edição mantendo o propósito de reunir gente de bem com a vida para momentos de alegria e descontração.

Para ter acesso ao salão do Indaiá é preciso vestir a camiseta oficial e apresentar o convite impresso e a pulseira. Quem já adquiriu o convite deve retirar a camiseta e a pulseira na loja Sport.com ou no Diário MS.

Crianças até 5 anos de idade não pagam. Para quem tem entre 6 e 12 anos é preciso vestir a camiseta e o convite custa R$ 50,00. A partir dos 13 anos, o convite custa R$ 150,00.

Será destinado um espaço especial para a criançada, com brinquedos e monitoras especializadas.

Confeccionada no Ceia, a camiseta é patrocinada pela Saad Lorensini Construtora e Incorporadora.

O prato que dá nome à festa já está sendo elaborado pela equipe do Buffet Laudir Festas.

A cerveja oficial será a mexicana Coronita e a ambientação foi criada por Edilson Spolador. Cada tamanho da camiseta é de uma cor: pink, amarelo, verde, azul e roxo.

ESCOLA DE SAMBA PORTELA

A maior atração da festa será a apresentação da escola de samba Portela, vencedora do carnaval do Rio de Janeiro deste ano. A escola virá a Dourados com duas mulatas, dois passistas masculinos, casal de mestre-sala e porta bandeira e músicos. O grupo chega hoje à tarde.

Acompanhando o grupo portelense virá o cantor Renato Milagres, que é sobrinho de Zeca Pagodinho. Também irão tocar o grupo carioca Sambalance, que tem dois músicos de Dourados e o grupo douradense Samba White, que preparou repertório especial para a festa. Som e iluminação são do Dj Adriano Oliveira.

SORTEIOS DIVERSOS

Quem doar alimentos não perecíveis participará de diversos sorteios, como uma cesta com produtos da Natura e um anel com 5 gramas de ouro com uma pedra de brilhante de 4.0 pontos oferecido pela loja Ateliê Artes e Jóias.

Cada quilo ou litro de alimento não perecível doado ao Ceia dá direito a um cupom para participar dos sorteios. O Abevê Supermercados montará uma gôndola com produtos diversos que poderão ser adquiridos na entrada da festa. Quem preferir, pode levar o alimento de casa mesmo.

A 15ª Feijoada de Outono ‘boavida’ tem como parceiros também a concessionária Jeep Grandourados, Radiodont, Ana Paula Turismo, Seridoor, Unigran, Localiza, Mesa Detalhe Presentes, Fercical, Palo Santo, FM Cidade 101, Cláudio Tavares Fotografias, Douradoswebtv, Nobre Real, Rei do Copo, Revista Celebrar, deputado Renato Câmara, Posto Novo Horizonte, Oca Ambiental, Gales Park Hotel, Gerson & Libório Automóveis, agência 2 Mil Publicidade e Diário MS.

PONTOS DE VENDA

Os convites para a Feijoada de Outono boavida podem ser adquiridos na Água Doce Cachaçaria, na loja Sport.com (exclusivo para venda através de cartão de crédito) e no Diário MS.