Durante a madrugada, PM de Itaporã recupera eletrônicos furtados de loja em Maracaju

Assecom 3°BPM/DIVULGAÇÃO

Na madrugada desta quarta-feira (16), a policiais militares lotados no Pelotão PM de Itaporã, subordinado ao comando do 3º BPM, receberam a informação de um furto realizado em uma loja de eletrônicos na Cidade de Maracaju e que os acusados estariam vindo sentido Itaporã pela MS 156 em um veículo Fiat Strada de cor branca.

Conforme relatado no boletim de ocorrência, os policiais foram até a via de acesso à saída para Maracaju, em dado momento avistaram um veículo com as características relatadas, foi dado ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, porém estes foram ignorados pelos acusados.

Então a guarnição fez o acompanhamento tático do veículo, quando, já na rodovia sentido Itaporã / Dourados depois de uma rotatória, os acusados pularam do veículo ainda em movimento, que desceu o barranco e bateu em uma árvore.

Os dois acusados fugiram pelo meio de uma plantação de milho e até o momento não foram localizá-los.

Dentro do carro os policiais localizaram 58 celulares, três tabletes, caixas dos aparelhos e acessórios, todos de diversos modelos e marcas.

No veículo ainda foram encontradas ferramentas que teriam sido utilizadas para arrombar o comércio em Maracaju, sendo um pé de cabra, duas talhadeiras, uma chave de roda, uma marreta e um alicate industrial.

Os objetos apreendidos e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil de Itaporã. (Assecom 3°BPM)